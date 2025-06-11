鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 01:00

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美國 5 月小型企業信心指數上揚，主因華府與中國的貿易緊張局勢趨緩。然而，川普的減稅議程未明，令前景不確定性升高。

美國5月小企業信心回升 不確定性升高影響展望(圖：REUTERS/TPG)

全美獨立企業聯合會 (NFIB) 周二 (10 日) 公布，5 月小型企業樂觀指數增加 3 點至 98.8，為去年 12 月以來首度回升。此指數調查數據顯示，川普政府與中國達成貿易休戰協議，將對中國商品的關稅從 145% 大幅下調至 30%，有效期至 8 月初，可能帶動小企業主對銷售前景的信心，並成為指數上升的主要推手。然而，不確定性指數則上升 2 點至 94，顯示企業主對未來情勢的疑慮加深。

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NFIB 首席經濟學家鄧克伯格 (Bill Dunkelberg) 指出：「國會還沒通過那個『大而美』的法案，川普也還在搞關稅，整體不確定性正在上升。」他並補充：「雖然國際談判導致關稅起伏不定，但國會若能儘早通過減稅法案，就能消除一大塊不確定性。」

川普口中的「大而美法案」上個月驚險通過聯邦眾議院，但在參議院遭到部分保守派共和黨人強烈反對，因為該法案恐導致美國債務進一步膨脹。該議案也成為川普與科技億萬富豪馬斯克之間爭執的核心議題。

在預期銷售部分，5 月調查中，預計通膨調整後銷售額將成長的企業比例大幅上升 11 個百分點，達到 10%，成為小型企業樂觀指數上升的主要動能。與此同時，預期整體經濟環境好轉的企業比例也明顯增加，但將稅負視為首要問題的比例亦有所上升。

庫存方面，認為現有庫存「過低」的比例攀升至 2022 年 8 月以來最高水準，加上工廠生產投入品交期延長，顯示部分產品可能面臨短缺與價格上漲風險。

勞動市場方面，調查顯示就業市場逐步降溫，將「員工素質」視為最大問題的企業比例降至 2020 年春季以來的水準，而提高薪資的企業比例則降至 2021 年初以來最低。