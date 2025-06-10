微軟關係生變？傳OpenAI與Google合作雲端運算 AI競爭格局出現新變化
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周二 (10 日) 援引知情人士消息報導，人工智慧 (AI) 新創龍頭 OpenAI 計畫與 Alphabet(GOOGL-US)旗下的 Google 雲端業務合作，滿足其日益成長的運算需求，這一舉措突顯 AI 運算資源的龐大需求，並改寫 AI 競爭格局。
據三位知情人士透露，雙方自數月前開始洽談，並於 5 月敲定協議。這份合作不僅展現 OpenAI 對多元供應鏈的需求，也象徵 OpenAI 逐步降低對主要支持者微軟 (MSFT-US) 的依賴。知情人士指出，Google 雲端將為 OpenAI 的 AI 模型訓練及推論提供額外運算資源。
知情人士強調，雖然 OpenAI 的 ChatGPT 被視為 Google 搜尋業務的最大競爭威脅，但 Google 高層認為，AI 競賽不見得是「贏者全拿」。對此，OpenAI、Google 與微軟均拒絕置評。
AI 運算需求持續暴增
自 2022 年底 ChatGPT 問世以來，OpenAI 面臨大量訓練大型語言模型及推論的運算需求。OpenAI 本周一宣布，年營收突破 100 億美元，展現 AI 需求的爆炸性成長。
為分散 AI 供應鏈風險，OpenAI 近年積極尋找多元合作夥伴。今年初，OpenAI 宣布與日本軟銀及甲骨文 (ORCL-US) 合作，推動 5,000 億美元的「Stargate」基礎建設計畫，並與 CoreWeave(CRWV-US)簽下數十億美元的運算合約。與此同時，OpenAI 也計劃研發首款自家晶片，以降低對外部硬體供應商的依賴。
這次與 Google 的合作，被視為 OpenAI 擺脫對微軟依賴的最新一步。知情人士透露，由於 OpenAI 與微軟簽有專屬協議，原先 Google 與 OpenAI 的合作一度受阻。微軟與 OpenAI 目前正洽談調整投資條件，包含微軟未來持股安排。
Google 加快 AI 雲端布局
Google 方面，這筆合作案象徵其雲端事業邁向 AI 領域的重大進展。Google 雲端自家研發的 TPU(Tensor Processing Unit) 晶片，原先僅限內部使用，近期逐步開放給外部企業，包括蘋果 (AAPL-US)、Anthropic 與 Safe Superintelligence 等新創企業，後兩者更是 OpenAI 的競爭對手。
目前 Google 雲端業務銷售額約 430 億美元，占 Alphabet 總營收的 12%。Google 雲端近年積極以「中立仲裁者」角色吸引 AI 新創企業，盼能在亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 與微軟 Azure 之外突圍，成為 AI 新創首選的雲端夥伴。
然而，Google 財務長阿胥肯納吉 (Anat Ashkenazi) 曾在 4 月對分析師坦言，Google 雲端的運算資源仍不足以滿足客戶需求，未來勢必面臨資源分配的壓力。
AI 戰略背後的市場競合
雖然 OpenAI 的 ChatGPT 用戶量遠超 Google 自家聊天機器人，市場分析師普遍看好其將侵蝕 Google 搜尋市場的市占率，但 Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 並不擔心 OpenAI 取代 Google 在產業中的主導地位。
另一方面，Google 的 DeepMind 部門與 OpenAI 及 Anthropic 正競相開發 AI 模型，並將這些技術整合到消費性應用中，進一步加劇市場競爭。
Google 向 OpenAI 銷售運算資源雖能增加營收，但同時也壓縮自家晶片庫存，讓資源分配成為 Alphabet 內部的難題。知情人士指出，此次合作將使皮查伊更頭痛如何在企業雲端與消費性業務之間分配運算資源。
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