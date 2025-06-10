鉅亨網編譯段智恆 2025-06-10 22:15

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《路透》周二 (10 日) 援引知情人士消息報導，人工智慧 (AI) 新創龍頭 OpenAI 計畫與 Alphabet(GOOGL-US)旗下的 Google 雲端業務合作，滿足其日益成長的運算需求，這一舉措突顯 AI 運算資源的龐大需求，並改寫 AI 競爭格局。

微軟關係生變？傳OpenAI與Google合作雲端運算 AI競爭格局出現新變化(圖：REUTERS/TPG)

據三位知情人士透露，雙方自數月前開始洽談，並於 5 月敲定協議。這份合作不僅展現 OpenAI 對多元供應鏈的需求，也象徵 OpenAI 逐步降低對主要支持者微軟 (MSFT-US) 的依賴。知情人士指出，Google 雲端將為 OpenAI 的 AI 模型訓練及推論提供額外運算資源。

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知情人士強調，雖然 OpenAI 的 ChatGPT 被視為 Google 搜尋業務的最大競爭威脅，但 Google 高層認為，AI 競賽不見得是「贏者全拿」。對此，OpenAI、Google 與微軟均拒絕置評。

AI 運算需求持續暴增

自 2022 年底 ChatGPT 問世以來，OpenAI 面臨大量訓練大型語言模型及推論的運算需求。OpenAI 本周一宣布，年營收突破 100 億美元，展現 AI 需求的爆炸性成長。

為分散 AI 供應鏈風險，OpenAI 近年積極尋找多元合作夥伴。今年初，OpenAI 宣布與日本軟銀及甲骨文 (ORCL-US) 合作，推動 5,000 億美元的「Stargate」基礎建設計畫，並與 CoreWeave(CRWV-US)簽下數十億美元的運算合約。與此同時，OpenAI 也計劃研發首款自家晶片，以降低對外部硬體供應商的依賴。

這次與 Google 的合作，被視為 OpenAI 擺脫對微軟依賴的最新一步。知情人士透露，由於 OpenAI 與微軟簽有專屬協議，原先 Google 與 OpenAI 的合作一度受阻。微軟與 OpenAI 目前正洽談調整投資條件，包含微軟未來持股安排。

Google 加快 AI 雲端布局

Google 方面，這筆合作案象徵其雲端事業邁向 AI 領域的重大進展。Google 雲端自家研發的 TPU(Tensor Processing Unit) 晶片，原先僅限內部使用，近期逐步開放給外部企業，包括蘋果 (AAPL-US)、Anthropic 與 Safe Superintelligence 等新創企業，後兩者更是 OpenAI 的競爭對手。

目前 Google 雲端業務銷售額約 430 億美元，占 Alphabet 總營收的 12%。Google 雲端近年積極以「中立仲裁者」角色吸引 AI 新創企業，盼能在亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 與微軟 Azure 之外突圍，成為 AI 新創首選的雲端夥伴。

然而，Google 財務長阿胥肯納吉 (Anat Ashkenazi) 曾在 4 月對分析師坦言，Google 雲端的運算資源仍不足以滿足客戶需求，未來勢必面臨資源分配的壓力。

AI 戰略背後的市場競合

雖然 OpenAI 的 ChatGPT 用戶量遠超 Google 自家聊天機器人，市場分析師普遍看好其將侵蝕 Google 搜尋市場的市占率，但 Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 並不擔心 OpenAI 取代 Google 在產業中的主導地位。

另一方面，Google 的 DeepMind 部門與 OpenAI 及 Anthropic 正競相開發 AI 模型，並將這些技術整合到消費性應用中，進一步加劇市場競爭。