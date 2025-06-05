鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 22:10

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歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周四 (5 日) 表示，隨著 ECB 在一年內第八次降息，歐元區的貨幣政策周期已接近尾聲。ECB 當天宣布將存款利率下調一碼 (25 個基點) 至 2%，符合經濟學家預期。ECB 並指出，目前歐元區通膨率「約略接近」2% 的目標水準。

歐洲央行連八次降息！拉加德：貨幣寬鬆周期接近尾聲(圖：REUTERS/TPG)

拉加德在法蘭克福記者會上表示：「我們正接近一個回應多重衝擊 (包括新冠疫情、俄烏戰爭以及能源危機) 的貨幣政策周期尾聲。在目前的利率水準下，我們認為有良好的基礎以因應未來不確定性。」

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此舉令市場預期 ECB 進一步降息的機率下滑，德國 2 年期公債殖利率上漲 6 個基點至 1.86%，創兩周新高，歐元兌美元升值 0.6% 至 1.1486。

通膨壓力放緩 勞動市場支撐經濟

ECB 最新一季預測顯示，2026 年歐元區通膨率預估將低於目標水準，僅 1.6%；明年經濟成長率預估為 1.1%，較之前略為下調。ECB 指出，貿易不確定性將持續抑制企業投資與出口，不過國防及基礎建設的政府支出可望在之後支撐成長。

5 月的最新數據顯示，歐元區通膨率已降至 1.9%，為 2021 年以來僅第二度跌破 2%，並結束連續八個月的高於目標水準。服務業價格漲幅的放緩被視為關鍵因素。此外，薪資成長的趨緩，也支持了薪資漲幅將在追上通膨後逐步放緩，協助 ECB 實現物價穩定的目標。

貿易戰火陰霾仍在 歐盟出口恐遭美關稅衝擊

分析人士指出，美國總統川普的關稅政策對歐洲經濟形成打擊，對美元貶值及能源成本下降的連鎖效應，雖然短期內有助於通膨降溫，但也引發了對歐元升值與價格低於目標的擔憂。未來幾個月，歐盟出口至美國的關稅可能從現行的 10% 大幅升至 50%，若談判破裂，恐進一步衝擊經濟與市場信心。