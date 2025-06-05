鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-05 20:24

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歐洲央行 (ECB) 周四 (5 日) 如期降息 1 碼 (25 個基點)，將存款便利利率下調至 2%，低於 2023 年年中曾創下的 4% 高點，這是過去一年內第八次降息。

歐洲央行再降息1碼 助經濟抵禦關稅壓力(圖：REUTERS/TPG)

歐洲央行再降息 1 碼，助經濟抵禦關稅壓力。(圖：ZeroHedge)

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ECB 此舉正值歐元區經濟面臨高度不確定性的時刻。企業和決策者都在關注全球局勢升溫所帶來的挑戰，尤其是美國總統川普的關稅政策，市場普遍認為這將對經濟成長帶來重大壓力。

此次降息後，ECB 存款利率 (Deposit Facility Rate)─即關鍵利率─降至 2.0%，主要再融資利率 (Main Refinancing Rate) 降至 2.15%、邊際貸款利率 (Marginal Lending Rate) 降至 2.4%。

ECB 在聲明中指出，通膨率目前接近管理委員會設定的 2% 中期目標水準，但貿易政策的不確定性料將對企業投資及出口造成壓力，尤其在短期內表現明顯。不過，歐洲各國政府對國防及基礎建設的投資增加，將在中期內持續支撐經濟成長。

降息決策與經濟成長

ECB 此次降息符合市場期待，主因是近期歐元區通膨數據顯示，5 月份通膨率已降至 1.9%，為近 8 個月來首次跌破 2% 目標。分析指出，服務業價格漲幅放緩是通膨下滑的主因之一，而工資成長也同步趨緩，有助 ECB 達成物價穩定的目標。

儘管利率下調，經濟成長依舊疲弱。根據最新數據，2025 年第一季歐元區經濟僅成長 0.3%。ECB 公布的最新預測顯示，2025 年國內生產毛額 (GDP) 預測維持在 0.9%，2026 年略下修至 1.1%，2027 年則維持在 1.3%。

通膨預測大幅下修

ECB 同時調降了 2025 年及 2026 年通膨預測。2025 年整體 HICP 通膨預測從先前的 2.3% 下修至 2.0%，2026 年則從 1.9% 大幅下修至 1.6%，主因是能源價格走低。至於 2027 年，通膨預測則維持在 2.0% 不變。

ECB 同時調降了 2025 年及 2026 年通膨預測。(圖：ZeroHedge)

核心 HICP(不含能源及食品) 方面，ECB 維持 2025 年預測在 2.4%，2026 年及 2027 年均為 1.9%。

分析師指出，2026 年的通膨預測大幅下修是本次報告中最值得關注的亮點，這可能代表歐洲央行在政策路徑上仍有空間。

關稅壓力與貿易不確定性

ECB 聲明提到，美國總統川普的關稅政策對歐洲經濟造成壓力，尤其對鋼鐵及汽車等關鍵產業影響深遠。美國目前對歐盟出口課徵 10% 關稅，若協商破局，7 月恐將升至 50%。

歐盟是否反制仍不明朗，目前相關措施暫緩，但歐盟領袖已表態「視情況啟動對等關稅」。此外，歐洲各國增加國防支出也可能對物價產生上行壓力，尤其在供應鏈持續碎片化的背景下，ECB 執行董事會成員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 等官員認為這可能推高未來通膨風險。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 將於當地時間下午 2 點 45 分在法蘭克福舉行記者會，進一步說明對未來經濟展望的看法。