鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-05 21:41

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美股主要指數周四 (5 日) 漲跌互現，因投資人對中美貿易談判的樂觀情緒帶動買盤，加上市場靜待即將公布的就業報告，以研判在持續的貿易不確定性下，就業市場的健康狀況。稍早中國官媒報導美國總統川普與中國國家主席習近平進行了電話通話，為兩國貿易關係帶來新的緩解希望。

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人聚焦美中貿易談判與就業數據(圖：REUTERS/TPG)

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美股開盤前，道瓊期貨上漲 89 點，漲幅約 0.2%；標普 500 指數期貨和那斯達克 100 期貨均上漲 0.2%。中國官媒《新華社》當天報導，美國總統川普與中國國家主席習近平進行了電話通話，中國外交部並稱，該通話由川普主動發起。

此外，根據美國勞工部 (DOL) 最新數據，截至 5 月 31 日當周初領失業金人數意外攀升至 24.7 萬人，創去年 10 月以來新高。

市場預估周五 (6 日) 將公布的非農就業報告可能顯示，就業成長放緩且失業率持穩。這與本周三發布的服務業萎縮和私人企業聘僱放緩的數據相符；不過，本周稍早的另一份報告卻意外顯示美國職缺數量有相當幅度的回升。

貝倫貝格銀行 (Berenberg) 多元資產策略與研究主管 Ulrich Urbahn 表示：「市場共識預期新增就業將放緩。除非數據大幅低於預期，否則波動率不太可能明顯升高。」

同日，歐洲央行 (ECB) 第八度降息，將存款利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 2%。市場預期 9 月還將再度降息，屆時美歐貿易談判有望結束，並公布新一輪經濟預測，屆時可望反映關稅對經濟的完整影響。

歐元小幅上漲 0.2%，延續年初以來對美元累積超過 10% 的漲勢。歐股當日有望創下逾兩周以來的最高收盤價。

不過，部分投資人仍警告，在美國與其主要貿易夥伴之間的談判結果尚未明朗，以及關稅對經濟的全面影響仍有待觀察之際，目前市場的平靜可能隨時被打破，再度轉向波動。

與此同時，債券市場也密切關注川普簽署的減稅法案對美國財政的衝擊。一些投資人警告，該法案恐將加劇美國的財政赤字與債務壓力。

Jefferies International 首席歐洲策略師 Mohit Kumar 指出：「我們仍然維持逢高賣出的看法，因為我們對美國財政赤字及其他國家持續為美國融資的意願感到擔憂。」

另一方面，日本政府 30 年期公債拍賣結果優於市場原先擔憂，推動日債價格上漲。不過，得標倍數僅 2.92，顯示長天期債券的需求仍相對有限。

截至台北時間周四（5 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.15%，至每股 203.12 美元

《路透》援引知情人士消息報導，蘋果正進一步深化與印度塔塔集團 (Tata Group) 的合作，將印度市場的 iPhone 及 MacBook 維修業務，從緯創 (3231-TW) 旗下子公司 ICT Service Management Solutions，轉交給印度塔塔集團 (Tata Group) 接手，象徵蘋果持續加深對印度供應鏈的依賴。

寶僑 (PG-US) 早盤股價下跌 1.13%，至每股 164.07 美元

寶僑 (Procter & Gamble) 周四 宣布，未來兩年內將裁員 7,000 人，占總員工數約 6%，以應對消費需求不均和關稅不確定性帶來的成本壓力。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價下跌 0.63%，至每股 98.72 美元

根據《路透》查閱的文件顯示，沃爾瑪旗下的 Flipkart 已獲得印度央行和銀行監管機構頒發的貸款許可證，允許其直接向其平台上的客戶和賣家提供貸款。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 24.7 萬，預期 23.6 萬，前值 23.9 萬

美國上周續領失業金人數報 190.4 萬，預期 191 萬，前值 190.7 萬

華爾街分析：