鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 21:06

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根據中國官媒《新華社》周四 (5 日) 報導，美國總統川普與中國國家主席習近平進行了電話通話，這是兩國元首今年以來第二次一對一直接通話，而上一次通話是在川普上任前的 1 月 17 日，距今已有一段時間。

陸媒：川普與習近平通話 白宮未回應(圖：REUTERS/TPG)

中國外交部及駐美國大使館隨後證實，這通電話是由川普主動要求的。白宮方面截至截稿前尚未對此置評。

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消息傳出後，美股周四開盤走高，投資人寄望川習通話能打破美中貿易談判僵局，提振市場信心。此前期貨市場聞訊走高，道瓊期貨一度上漲 89 點，標普 500 指數期貨及那斯達克 100 指數期貨同步上漲約 0.2%，但在稍早公布的就業市場數據出爐後曾一度變化不大。

分析人士指出，投資人寄望這次通話能打破美中貿易談判僵局，提振市場信心。兩國去年貿易總額接近 6000 億美元，但隨著川普祭出對中國高達 145% 的懲罰性關稅，北京也報復性將美國商品關稅拉高至 125%，導致雙邊貿易幾近停滯。雖然雙方上月在瑞士舉行建設性會談後，一度暫時互相降低部分關稅，但這項脆弱的協議如今再度面臨挑戰。

近期，川普政府指控北京延宕批准關鍵礦產出口許可，並對中國半導體產品加強出口管制，理由是出於國安考量，但北京方面批評此舉具懲罰性，恐加劇科技戰火。此外，美方對中國留學生簽證的新限制措施，也引發北京強烈抗議，指責美國此舉破壞了近期的貿易進展並影響了雙邊關係。

值得注意的是，川普在通話前一天曾在社群媒體上發文稱：「我一直都很喜歡中國國家主席習近平，但他非常強硬，且非常難以達成協議！」顯示出川普對與中國的談判態度複雜。

這次川習通話的時機，正值德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 訪問白宮、準備與川普討論貿易議題。

市場觀察人士指出，中美領導人之間的直接對話，雖然短期內未必能立即化解所有爭端，仍被視為釋放潛在的緩解訊號，特別是在經濟成長放緩、供應鏈安全問題持續受關注的背景下，雙方是否能藉由對話，為脆弱的貿易協議注入新動能，將成為市場和各界關注的焦點。

另據報導，在這次通話安排之前，中國外長王毅曾於周二在北京會晤美國駐中國大使 David Perdue，呼籲美方「為雙邊關係重回正軌創造必要條件」；同日，中國國家副主席韓正也與美方代表團進行第二軌道 (Track II) 對話，並表示雙邊關係正處於「關鍵節點」。