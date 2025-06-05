鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 19:26

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《路透》周四 (5 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 正進一步深化與印度塔塔集團 (Tata Group) 的合作，將印度市場的 iPhone 及 MacBook 維修業務，從緯創 (Wistron)(3231-TW) 旗下子公司 ICT Service Management Solutions，轉交給印度塔塔集團 (Tata Group) 接手，象徵蘋果持續加深對印度供應鏈的依賴。兩位知情人士透露，這項業務移交反映蘋果在中國以外布局製造及售後服務的策略持續深化。

傳蘋果印度維修業務從緯創移交塔塔集團 供應鏈戰略再調整(圖：REUTERS/TPG)

作為全球第二大智慧型手機市場，印度正成為蘋果戰略發展的重點。蘋果目前已授權塔塔集團在印度南部的三個工廠組裝 iPhone，這些工廠同時也負責部分零組件的生產。知情人士指出，塔塔接手的維修業務，將從原本由緯創旗下印度子公司 ICT Service Management Solutions 負責，轉交給塔塔負責，並主要由位於卡納塔卡邦 (Karnataka) 的 iPhone 組裝廠處理。

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隨著印度 iPhone 銷售量持續攀升，維修市場預料將進一步擴大。根據 Counterpoint Research 的統計，去年印度 iPhone 銷售量達到 1,100 萬支，市占率從 2020 年的 1% 增至 7%。

這份最新的合作契約顯示，蘋果對塔塔集團的信任度持續提升，未來雙方合作關係可能更加緊密。Cybermedia Research 副總裁 Prabhu Ram 表示：「塔塔與蘋果的合作深化，未來或許也能為蘋果在印度直接銷售翻新機奠定基礎，就如同蘋果在美國市場已經展開的模式。」

知情人士透露，ICT 向塔塔的維修業務移交正在進行中，因並未獲授權發言而要求匿名。截稿前，蘋果與緯創尚未對此置評，塔塔方面也拒絕評論。

據了解，雖然蘋果在印度的官方維修中心仍可提供部分簡易維修服務，但未來若遇到較複雜的問題，將統一送至塔塔的維修工廠處理。其中一位消息人士指出，緯創旗下的 ICT 將繼續服務其他非蘋果客戶。