鉅亨網新聞中心 2025-06-05 16:28

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韓國央行週四警告稱，韓國經濟與日本過去的停滯越來越相似，需要大膽的結構改革和創新，以防止長期的低成長。

韓國央行警告：韓國經濟有重蹈日本覆轍的風險。(圖:shutterstock)

韓國央行在最新的研究報告中表示，韓國「在許多領域都在追隨日本的腳步」，並指出私營部門不斷增加的債務是主要擔憂之一。

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韓國 2023 年民間債務達到國內生產毛額（GDP）的 207.4%，接近日本 1994 年資產泡沫時期最高水準的 214.2%。

日本泡沫破裂後，資產相關債務破壞了銀行業的穩定，導致資本配置扭曲，資金流入房地產和「殭屍」企業等生產力較低的產業。

報告指出，韓國必須通過精確的宏觀審慎監管，加強與貨幣政策的協調，持續努力管理家庭債務以及迅速果斷的企業重組來嚴格控制債務水平。

韓國央行表示，韓國和日本也面臨類似的人口挑戰，包括低出生率和人口快速老化。韓國的總人口從 2020 年開始下降，人口結構的變化比日本發生得更早、更快。

日本在資產泡沫破裂前後開始經歷出生率下降和老化加速，導致勞動力投入減少，潛在成長率下降，長期低成長對物價造成下行壓力。

韓國央行表示，為了應對這些挑戰，必須透過增加勞動市場以外的人的參與，加強創新驅動的教育和培訓，從數量和質量上擴大勞動力。同時，除了繼續努力逐步提高出生率，還需要制定更系統化和可持續的方法來利用外國勞動力。

截至 2024 年 12 月，韓國正式進入了「超老化」社會，超過 20% 的人口年齡在 65 歲及以上；此外，韓國去年的總生育率為 0.75，遠低於在沒有移民的情況下維持人口所需的 2.1 更替水準。總生育率代表一名婦女一生中預計生育的平均子女數。

韓國央行先前已警告稱，目前的超低出生率可能會導致 2050 年後人口負成長。