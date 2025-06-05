鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 19:20

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寶僑 (Procter & Gamble)(PG-US) 周四 (5 日) 宣布，未來兩年內將裁員 7,000 人，占總員工數約 6%，以應對消費需求不均和關稅不確定性帶來的成本壓力。

寶僑擬兩年內裁員七千人 應對需求不均與關稅壓力(圖：REUTERS/TPG)

全球最大民生消費品製造商寶僑的高階主管在巴黎的德意志銀行消費者會議上表示，公司計畫退出部分產品類別和特定市場的品牌，並透露此舉可能包括資產出售，但並未提供細節。

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公司高層說道：「這不是新的策略，而是有意加速既有策略的執行…… 以在競爭日益激烈的環境中脫穎而出。」

美國總統川普對主要貿易夥伴祭出一系列關稅措施，已經擾亂全球市場，並加劇美國經濟衰退的疑慮，而美國正是寶僑的最大市場。寶僑目前仍從中國進口部分原料、包裝材料及部分成品至美國市場。

根據《路透》分析，川普的貿易戰已導致企業損失超過 340 億美元的銷售額與增加的成本，未來這一數字恐怕還會進一步攀升。

今年 4 月，這家汰漬 (Tide) 洗衣精製造商曾表示，將調高部分產品價格，並準備好「運用各種手段」來減輕關稅帶來的衝擊。當時財務長舒爾騰 (Andre Schulten) 指出，價格調整與成本削減是公司最主要的因應手段。

舒爾騰與營運主管 Shailesh Jejurikar 周四坦承，地緣政治環境「難以預測」，且消費者面臨「更大的不確定性」。

截至 2024 年 6 月 30 日，寶僑擁有約 108,000 名員工，公司指出此次裁員將占非製造業人力的約 15%。

此外，寶僑表示，這項重整計畫將簡化組織結構，透過「擴大職務範疇」及「縮小團隊規模」來達到目的。