鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 20:00

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《華爾街日報》(WSJ)周四 (5 日) 報導，貴金屬諮詢公司 Metals Focus 最新報告指出，受美國政策帶來的經濟不確定性、地緣政治緊張情勢以及央行強勁的黃金需求推動，今年稍晚黃金價格可能創下歷史新高。

金價今年有望在創新高 央行與地緣政治成推手(圖：REUTERS/TPG)

根據該報告，黃金平均年價預估將在 2025 年升至每盎司 3,210 美元，較今年成長 35%。黃金期貨價格曾在 4 月 22 日一度觸及每盎司 3,509.90 美元的歷史新高，隨後略有回落，但今年以來仍累計上漲近 26%，最近一次報價每盎司 3,423.80 美元，上漲 0.7%。

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然而，Metals Focus 董事總經理 Philip Newman 提醒，黃金價格雖有望再創新高，但過程「將不會一帆風順」，投機資金參與增加，意味著價格將出現劇烈波動和短期修正。他表示：「市場在下跌時仍會出現逢低買盤，強化長期上漲趨勢。」

即使全球貿易戰最壞的情況得以避免，Metals Focus 認為，關稅水準仍將高於過去，因此不確定性依舊存在。

報告也提到，全球央行的黃金需求依然強勁，成為支撐價格的重要力量，特別是在央行持續多元化外匯儲備的情況下。4 月份，全球央行淨增加了 12 公噸的黃金儲備，但由於金價創下新高，增幅較上月減少了 12%。

Newman 表示：「不論是從投資組合或外匯儲備管理的角度，或是基於地緣政治考量，美元多元化仍是推動這一趨勢的關鍵因素。」