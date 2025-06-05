金價今年有望在創新高 央行與地緣政治成推手
鉅亨網編譯段智恆
《華爾街日報》(WSJ)周四 (5 日) 報導，貴金屬諮詢公司 Metals Focus 最新報告指出，受美國政策帶來的經濟不確定性、地緣政治緊張情勢以及央行強勁的黃金需求推動，今年稍晚黃金價格可能創下歷史新高。
根據該報告，黃金平均年價預估將在 2025 年升至每盎司 3,210 美元，較今年成長 35%。黃金期貨價格曾在 4 月 22 日一度觸及每盎司 3,509.90 美元的歷史新高，隨後略有回落，但今年以來仍累計上漲近 26%，最近一次報價每盎司 3,423.80 美元，上漲 0.7%。
然而，Metals Focus 董事總經理 Philip Newman 提醒，黃金價格雖有望再創新高，但過程「將不會一帆風順」，投機資金參與增加，意味著價格將出現劇烈波動和短期修正。他表示：「市場在下跌時仍會出現逢低買盤，強化長期上漲趨勢。」
分析指出，避險需求是今年以來黃金大漲的重要推手，主要受到全球不確定性升高的影響，包括俄烏戰爭持續升溫、中東局勢緊張，以及美國貿易政策反覆無常導致市場動盪，投資人紛紛湧入黃金等避險資產。
即使全球貿易戰最壞的情況得以避免，Metals Focus 認為，關稅水準仍將高於過去，因此不確定性依舊存在。
此外，美元和美國公債——投資人過去常視為避險資產的選項——近期因市場對美國債務可持續性的疑慮而承壓，進一步提升黃金的吸引力。
報告也提到，全球央行的黃金需求依然強勁，成為支撐價格的重要力量，特別是在央行持續多元化外匯儲備的情況下。4 月份，全球央行淨增加了 12 公噸的黃金儲備，但由於金價創下新高，增幅較上月減少了 12%。
Newman 表示：「不論是從投資組合或外匯儲備管理的角度，或是基於地緣政治考量，美元多元化仍是推動這一趨勢的關鍵因素。」
該報告同時指出，礦產供應的成長也將在今年使黃金總供應量小幅上升 1%。
- 從6月延至9月？市場重估聯準會降息節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 寶僑擬兩年內裁員七千人 應對需求不均與關稅壓力
- 傳蘋果印度維修業務從緯創移交塔塔集團 供應鏈戰略再調整
- 3500美元只是開始？專家：1關鍵原因將推動金價2029年漲破6000美元
- 〈貴金屬盤後〉美數據疲軟、川普批習近平強硬 避險黃金上漲
下一篇