鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 01:50

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OpenAI 周三 (4 日) 宣布，旗下付費商業用戶數量突破 300 萬，較今年 2 月的 200 萬大幅增加，凸顯生成式人工智慧 (AI) 技術在企業界的廣泛應用。該公司在 2022 年底憑藉消費者版本的 ChatGPT 竄紅，隔年開始推出專為企業打造的服務版本。

OpenAI付費商業用戶突破300萬 推出新功能助攻企業市場(圖：REUTERS/TPG)

根據 OpenAI 資料，目前企業用戶包括 ChatGPT Enterprise、ChatGPT Team 及 ChatGPT Edu，涵蓋了零售、金融服務及醫療保健等產業，使用者包括勞氏公司 (Lowe’s)(LOW-US)、摩根士丹利(MS-US) 及 Uber(UBER-US)等知名企業。OpenAI 營運長萊特卡普 (Brad Lightcap) 接受《CNBC》採問時表示：「ChatGPT 作為消費工具的成長，與其在企業和商業市場的採用緊密相連。」該公司今年 2 月時的周活躍用戶已達 4 億人次。

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有消息指出，OpenAI 今年的營收預期可達 127 億美元。知情人士透露，去年 9 月該公司曾預估全年營收 37 億美元，但虧損高達 50 億美元。

AI 功能擴大 滲透企業日常作業

萊特卡普指出，OpenAI 的商業工具正被各產業積極採用，尤其是在高度受監管的金融服務及醫療保健領域。為了進一步鞏固在企業市場的地位，OpenAI 同日宣布多項新功能，包括針對 ChatGPT Team 及 Enterprise 用戶推出的「連結器」(Connectors)，讓企業可直接從 Google Drive、Dropbox、SharePoint、Box 及 OneDrive 等第三方工具匯入資料，無需跳出 ChatGPT 介面。

此外，OpenAI 也推出了名為「記錄模式」(Record Mode) 的新功能，初期支援語音，可協助用戶進行會議錄音與文字轉錄，並與內部文件整合。該功能也能透過公司自家的 Canvas 工具，將錄音轉換成文件，方便後續追蹤及整理。

萊特卡普表示，這些新功能是應企業用戶需求而來，將使 OpenAI 的商用產品更具價值。他強調：「它必須能真正替用戶完成工作，並且了解工作環境的所有細節，它不能只是被關在櫃子裡的實習生，而是要能看到用戶看到的每一個環節。」