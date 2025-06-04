鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-04 22:50

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美國 5 月 ISM 非製造業指數意外跌破榮枯線，顯示服務業景氣在近一年來首度陷入萎縮，主要受需求驟降與貿易政策不確定性影響，同時價格指數加速上揚，反映通膨壓力恐持續升溫。

美5月ISM非製造業指數跌破榮枯線 景氣放緩憂慮加劇(圖：REUTERS/TPG)

服務業景氣近一年來首度萎縮

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美國供應管理協會 (ISM) 周三 (4 日) 公布，5 月非製造業指數下滑至 49.9，較 4 月的 51.6 大幅下滑，為自 2024 年 6 月以來最低水準，並遠遜市場預期的 52.0。ISM 指出，指數低於 50 代表整體服務業景氣陷入萎縮；而過往經驗顯示，只要服務業指數長期高於 48.6，即表示整體經濟仍維持擴張態勢。

美國 5 月 ISM 非製造業指數意外跌破榮枯線，顯示服務業景氣在近一年來首度陷入萎縮。(圖：ZeroHedge)

ISM 服務業調查委員會主席米勒 (Steve Miller) 表示，此次數據雖不至於顯示嚴重衰退，但反映受訪企業普遍對於貿易政策與關稅前景抱持高度不確定性，導致企業紛紛放緩下單及延後採購計畫。

此外，標普全球 (S&P Global) 最新公布的 5 月美國服務業採購經理人指數 (PMI) 終值則報 53.7，高於 4 月的 50.8，也優於初值的 52.3，並創下今年次高水準。這反映部分企業受惠於關稅暫停、訂單回溫及人力市場支撐，顯示服務業仍存在局部韌性。不過，該調查同時指出，企業普遍對政策不確定性感到擔憂，導致擴產及投資意願受抑。

美國 5 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 50.0，前值 53.7

新訂單指數報 46.4，前值 52.3

僱傭指數報 50.7，前值 49.0

供應商交貨指數報 52.5，前值 51.3

存貨指數報 49.7，前值 53.4

價格指數報 68.7，前值 65.1

未完成訂單指數報 43.4，前值 48.0

新出口訂單指數報 48.5，前值 48.6

進口指數報 48.2，前值 44.3

庫存景氣指數報 62.9，前值 56.1

圖：ISM

新訂單急挫 企業調整庫存

報告顯示，5 月新訂單指數驟降 5.9 點至 46.4，創下去年 6 月以來最大單月跌幅，顯示需求面臨明顯壓力。與此同時，業務活動指數下降 3.7 點至 50，創下 5 年來最低水準，顯示產出增長陷入停滯。庫存方面，儘管上月服務業企業普遍削減庫存，但庫存情勢指數卻大幅升高近 7 點至 62.9，創下去年 7 月以來新高，意味著更多企業認為庫存水準仍過高，恐進一步壓抑未來製造業需求。

報告顯示新訂單急挫，企業調整庫存。(圖：ZeroHedge)

供應商交期方面，5 月指數攀升至 52.5，表明供應鏈壓力持續，且與製造業出現類似情況。此外，企業面臨的投入成本增加，價格指數從上月的 65.1 跳升至 68.7，創下 2022 年 11 月以來最高，反映關稅及其他成本壓力持續加劇。

川普關稅政策衝擊加劇 通膨壓力升溫

報告指出，川普政府對進口商品加徵的關稅，影響了供應鏈穩定及交貨時間，導致企業規劃變得困難。部分零售商、航空業與汽車製造商甚至選擇撤回或暫停 2025 年的財務指引，突顯企業對未來充滿不確定感。

服務業就業指數則從 4 月的 49.0 回升至 50.7，顯示就業市場略有改善，但增幅有限。ISM 製造業指數日前已連續三個月陷入萎縮，供應商交貨時間指數也升至近三年來最高。分析師警告，製造業與服務業同步放緩，可能導致美國經濟陷入低增長與高通膨並存的「停滯性通膨」風險。