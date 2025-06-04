美5月ISM非製造業指數跌破榮枯線 景氣放緩憂慮加劇
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國 5 月 ISM 非製造業指數意外跌破榮枯線，顯示服務業景氣在近一年來首度陷入萎縮，主要受需求驟降與貿易政策不確定性影響，同時價格指數加速上揚，反映通膨壓力恐持續升溫。
服務業景氣近一年來首度萎縮
美國供應管理協會 (ISM) 周三 (4 日) 公布，5 月非製造業指數下滑至 49.9，較 4 月的 51.6 大幅下滑，為自 2024 年 6 月以來最低水準，並遠遜市場預期的 52.0。ISM 指出，指數低於 50 代表整體服務業景氣陷入萎縮；而過往經驗顯示，只要服務業指數長期高於 48.6，即表示整體經濟仍維持擴張態勢。
ISM 服務業調查委員會主席米勒 (Steve Miller) 表示，此次數據雖不至於顯示嚴重衰退，但反映受訪企業普遍對於貿易政策與關稅前景抱持高度不確定性，導致企業紛紛放緩下單及延後採購計畫。
此外，標普全球 (S&P Global) 最新公布的 5 月美國服務業採購經理人指數 (PMI) 終值則報 53.7，高於 4 月的 50.8，也優於初值的 52.3，並創下今年次高水準。這反映部分企業受惠於關稅暫停、訂單回溫及人力市場支撐，顯示服務業仍存在局部韌性。不過，該調查同時指出，企業普遍對政策不確定性感到擔憂，導致擴產及投資意願受抑。
美國 5 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)
- 商業活動生產指數報 50.0，前值 53.7
- 新訂單指數報 46.4，前值 52.3
- 僱傭指數報 50.7，前值 49.0
- 供應商交貨指數報 52.5，前值 51.3
- 存貨指數報 49.7，前值 53.4
- 價格指數報 68.7，前值 65.1
- 未完成訂單指數報 43.4，前值 48.0
- 新出口訂單指數報 48.5，前值 48.6
- 進口指數報 48.2，前值 44.3
- 庫存景氣指數報 62.9，前值 56.1
新訂單急挫 企業調整庫存
報告顯示，5 月新訂單指數驟降 5.9 點至 46.4，創下去年 6 月以來最大單月跌幅，顯示需求面臨明顯壓力。與此同時，業務活動指數下降 3.7 點至 50，創下 5 年來最低水準，顯示產出增長陷入停滯。庫存方面，儘管上月服務業企業普遍削減庫存，但庫存情勢指數卻大幅升高近 7 點至 62.9，創下去年 7 月以來新高，意味著更多企業認為庫存水準仍過高，恐進一步壓抑未來製造業需求。
供應商交期方面，5 月指數攀升至 52.5，表明供應鏈壓力持續，且與製造業出現類似情況。此外，企業面臨的投入成本增加，價格指數從上月的 65.1 跳升至 68.7，創下 2022 年 11 月以來最高，反映關稅及其他成本壓力持續加劇。
川普關稅政策衝擊加劇 通膨壓力升溫
報告指出，川普政府對進口商品加徵的關稅，影響了供應鏈穩定及交貨時間，導致企業規劃變得困難。部分零售商、航空業與汽車製造商甚至選擇撤回或暫停 2025 年的財務指引，突顯企業對未來充滿不確定感。
服務業就業指數則從 4 月的 49.0 回升至 50.7，顯示就業市場略有改善，但增幅有限。ISM 製造業指數日前已連續三個月陷入萎縮，供應商交貨時間指數也升至近三年來最高。分析師警告，製造業與服務業同步放緩，可能導致美國經濟陷入低增長與高通膨並存的「停滯性通膨」風險。
市場普遍預期，本周五 (6 日) 將公布的美國 5 月非農就業報告，新增就業人數將從 4 月的 17.7 萬人放緩至 13 萬人，失業率料持穩於 4.2%，但不排除升至 4.3% 的風險。專家認為，若通膨壓力與供應鏈瓶頸持續，將增加聯準會 (Fed) 延後降息的可能性。
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