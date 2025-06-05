鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 00:50

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法義合資的晶片製造商意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 執行長謝利 (Jean-Marc Chery) 周三 (4 日) 表示，該公司預計未來三年將有約 5,000 名員工離開公司，這包括今年稍早已宣布的 2,800 人裁員計畫。

五千人飯碗不保！意法半導體執行長三年裁員大計曝光(圖：REUTERS/TPG)

謝利在巴黎一場由法國巴黎銀行主辦的活動中指出，除了 2,800 人的裁員計畫之外，約有 2,000 名員工將透過自然流動 (Attrition) 方式離開公司。他強調，相關計畫將總計減少約 5,000 人。

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謝利補充說，目前公司正在與各方利益相關者及主管機關進行裁員及成本削減計畫的討論，進度良好。然而，他也坦言，在部分國家 (暗指義大利) 的執行進度可能較為緩慢，導致整體執行計畫略有延宕。

近幾個月以來，義大利政府對謝利的領導表達不滿，並指控其涉及內線交易，對此公司方面已否認相關指控。

意法半導體目前在全球聘用約 5 萬名員工，義大利與法國政府透過控股公司持有該公司 27.5% 的股份。

去年 11 月，該公司宣布一項至 2027 年為止的成本削減計畫，將透過自然流動及提早退休等方式，以節省數億美元的開支。今年 4 月，意法半導體提到，2,800 人的裁員計畫中，法國方面將透過自願離職削減約 1,000 人，而義大利方面的討論尚在進行中。根據《路透》當時報導，義大利政府希望將裁員人數控制在 1,000 人以內。

義大利工會周三表示，意法半導體位於倫巴第大區 Agrate 工廠的 1,200 人裁員計畫「令人無法接受」，並呼籲義大利政府盡速召開會議討論因應對策。