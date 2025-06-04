鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 11:16

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由於川普反覆不定的政策影響經濟不確定性，交易員們正在加大押注，以對沖聯準會 (Fed) 利率路徑劇烈變化的風險。

關稅變幻莫測 交易員加碼對沖Fed利率波動風險。(圖:shutterstock)

整體而言，交換市場仍在消化 Fed 今年將從 10 月開始降息兩次的預期。然而，圍繞美國經濟前景的不確定性，已促使交易員購買選擇權以應對更廣泛的降息結果，從完全不降息到 2025 年底前連續降息 50 個基點。

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迄今為止，美國 4 月份職缺增加和招聘回升等強勁的經濟數據，支撐了聯準會將維持利率不變的觀點。但川普的貿易政策可能會擾亂勞動市場並加劇通膨，從而迫使聯準會採取行動。

以 William Marshall 為首的高盛策略師表示：「關稅波動再持續一周，使利率仍維持不變，未來的走勢仍不明朗。」高盛預計，到 2026 年，降息幅度將比今年更大。

貨幣市場認同高盛的觀點，並持續將降息預期推遲至明年。甚至認為聯準會今年根本不會降息，這種觀點在過去一周再次受到熱議。

未平倉合約數（即交易者持有的風險規模）在偏鷹押注中持續增加，目前約達 25 萬口合約，相當於約 2,500 萬美元的權利金。此一部位與交換市場目前的定價相左，後者預計今年底前將降息約 50 個基點。

另一方面，市場上近期也出現極度偏鴿的避險部位，包括瞄準年底前一連串半碼的降息。該部位於週二再次被買入，此前在週一與上週五亦出現買盤。

花旗銀行預計今年將降息，建議建立部位「對沖不斷上升的下跌風險」。

本週五公布的 5 月就業報告可能成為這些交易的轉捩點，進而改變市場對政策的預期。預估數據顯示，新增就業成長速度將放緩，而失業率則將維持穩定。