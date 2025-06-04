從25%至50%！美國調高鋼鋁關稅 貿易夥伴強烈反對
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周三（3 日）簽署行政命令，將鋼鐵和鋁的進口關稅從 25% 提高到 50%，美國東部時間周四凌晨 00 時 01 分起生效。
這是今年 3 月以來美國第二次上調鋼鋁進口關稅。鋼鋁是汽車、罐頭食品等產品的關鍵原料。
不過，美國從英國進口的鋼鋁關稅仍維持在 25%。川普表示，這反映了英國與美國正在進行的貿易談判。
川普說，大幅上調鋼鋁進口關稅的目的，是確保美國鋼鐵行業的未來。
上周五川普在賓夕法尼亞州視察美國鋼鐵公司一座工廠時宣布，將把鋼鋁進口關稅從目前的 25% 提高到 50%，並聲稱此舉將有助於保護美國鋼鐵產業。
美國是全球最大鋼鐵進口國，加拿大、巴西和墨西哥是美國前三大鋼鐵供應國。統計數據顯示，歐洲約 25% 鋼鐵外銷到美國。
川普在第一任期內也曾對鋼鐵徵收 25% 關稅，對鋁徵收 10% 關稅，後來美國給予幾個貿易夥伴免稅配額，包括加拿大、墨西哥和巴西。川普於今年 3 月終止這些豁免，開始對所有進口鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅。
川普將鋼鋁關稅翻倍提高至 50%，多個貿易夥伴過去幾天表達了強烈不滿。
加拿大勞工大會主席布魯斯克表示，美國政府的這一計畫，是對加拿大勞工又一次直接攻擊，其魯莽舉動會給加拿大經濟帶來衝擊。
加拿大商會總裁萊恩說，破壞鋼鋁跨境供應鏈，加拿大和美國都損失巨大，川普將鋼鐵和鋁關稅加倍至 50%，與北美經濟安全背道而馳。
澳洲總理阿爾巴尼斯周日表示，美國上調鋼鋁關稅，是美國經濟自殘，會增加美國消費者的成本。
歐盟周一則警告，如果川普兌現最新關稅威脅，例如對鋼鐵和鋁產品徵收 50% 關稅，歐盟可能會加快實施報復性措施。
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