鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 02:00

‌



美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一 (2 日) 表示，美國經濟基本面仍然穩健，若近期貿易政策的不確定性得以化解，聯準會 (Fed) 有望啟動降息。古爾斯比是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員之一。

芝加哥Fed總裁：若貿易不確定性化解 聯準會可望啟動降息(圖：REUTERS/TPG)

古爾斯比在愛荷華州達文波特舉行的一場公開訪談中表示：「如果我們能度過這段波動期，聯準會的雙重使命看起來仍相當不錯，我認為我們會走在那條路上。」他所指的雙重使命，是指 Fed 肩負的物價穩定與充分就業責任。

‌



Fed 自去年底連續降息以來，今年至今仍維持基準利率不變，並在短期內對進一步行動保持審慎立場。古斯比指出，川普總統對中國與其他國家的全面關稅政策，對 Fed 的通膨與就業目標構成上行風險。

古爾斯比說：「目前公布的經濟數據顯示，關稅對實體經濟的直接衝擊有限，但我們還不知道這樣的情況是否能持續到接下來的一兩個月。」

Fed 決策官員預計將於 6 月 17 至 18 日舉行的會議上決定利率政策。市場預期 Fed 在 6 月及 7 月會議上可能維持利率不變，並可能在今年稍晚恢復降息，根據利率期貨顯示的投資人押注。