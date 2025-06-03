Neuralink完成6.5億美元融資 加速腦機介面技術發展

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-03 04:25

‌



據《CNBC》報導，馬斯克旗下腦科技新創公司 Neuralink 周一 (2 日) 宣布完成 6.5 億美元融資，新資金將用於擴大患者服務範圍，並開發深化生物與人工智慧 (AI) 連結的新裝置。

Neuralink宣布完成6.5億美元融資，將用於擴大患者服務範圍與深化開發。(圖:Reuters/TPG)

根據 Neuralink 聲明，參與本輪融資的機構包含：ARK 投資、矽谷老將 Peter Thiel 的 Founders Fund、紅杉資本、Thrive Capital、Lightspeed Venture Partners 等。

‌



Neuralink 正在測試腦機介面植入技術，該系統將大腦訊號轉換為外部技術指令，目的在促進脊髓受損者的生活品質。透過植入物，患者僅憑思想就能控制手機和電腦，這種能力被 Neuralink 稱為「心靈感應 (Telepathy)」。

該系統包含 64 條直接植入大腦的「線路」，這些線路比人類頭髮更細，總共搭載 1,024 個電極來記錄神經訊號。目前，已有 5 名患者植入此技術，第一名受試者已能打電玩、瀏覽網路、上社群網站發文，並在筆記型電腦上移動游標。

Neuralink 目前正進行 4 項相關臨床試驗。

腦機介面技術在學術界已研究數十年，包括 Synchron、Paradromics 和 Precision Neuroscience 在內的多家公司都在開發自己的系統。同樣在周一稍早，神經技術公司 Paradromics 在經過近三年的臨床前研究後，成功完成首次人體植入手術。

雖然 Neuralink 下一步將開發哪些設備尚不明確，但馬斯克多年來對這家腦科技新創公司抱持遠大抱負，甚至聲稱自己也願意接受植入手術。

馬斯克反覆強調的功能之一是為失明患者恢復視力。Neuralink 的「盲視 (Blindsight)」設備已獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的「突破性設備」認定，這項認定專門授予能為重大疾病提供創新治療方案的醫療設備。