鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-03 01:10

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美國達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周一 (2 日) 表示，聯準會 (Fed) 在評估通膨和就業風險時，處於「非常平衡」的狀態，這讓決策者可以耐心觀察數據，並視情況調整政策。

達拉斯Fed總裁：關稅與物價壓力未明 聯準會保持耐心靜待數據(圖：REUTERS/TPG)

羅根在達拉斯聯準銀行主辦的銀行業會議上表示：「我們看到在 Fed 雙重任務的兩方面（就業與物價）風險大致平衡，這讓我們能保持耐心，靜待數據的出爐，如果未來有重大訊息改變風險平衡，我們也會準備好立即因應。」

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蘿根強調，在現階段，美國就業市場保持穩健，通膨則略高於目標，但整體經濟情勢尚未明朗，因此 Fed 決策者密切關注各項數據，以研判未來的政策方向。Fed 官員普遍預期，關稅政策將對就業和通膨構成壓力，可能迫使央行在兩者間進行取捨。

根據金融市場的價格走勢，投資人普遍預期 Fed 在 6 月 17 至 18 日的會議上，將維持利率在 4.25% 至 4.50% 不變，而市場對 9 月以前降息的預期仍不高。

蘿根指出，近期數據顯示，Fed 最關注的個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率為 2.1%，略高於央行設定的 2% 目標。她強調，目前的政策最重要的任務是確保「一次性的價格上漲不會演變成持續的通膨問題」。

她補充，達拉斯 Fed 調查顯示，半數企業計畫因應高關稅而將價格轉嫁給消費者，家庭和企業也預期短期內通膨可能走高，關稅衝擊尚未完全反映在數據上。

蘿根提醒，關稅、國內經濟政策不確定性，以及金融市場波動，都可能對經濟成長形成壓力。不過，她強調，美國勞動市場目前仍然平衡，經濟狀況也算穩定。

展望本周五即將公布的 5 月就業報告，市場普遍預期美國新增就業人數約 13 萬人，低於 4 月的 17.7 萬人，但失業率料持平於 4.2%。

蘿根重申，Fed 已準備好在必要時採取行動，但當前政策立場允許決策者保持耐心，並根據最新數據決定下一步措施。