鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 01:30

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英國《金融時報》(FT)周一 (2 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉執行長馬斯克旗下人工智慧 (AI) 新創公司 xAI 正尋求在一輪 3 億美元的股票出售交易中，將公司估值拉高至 1,130 億美元。

馬斯克xAI擬3億美元售股 估值上看1130億美元(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，這筆交易將允許 xAI 的員工向投資人出售持股，後續預料還會有新一輪更大規模的融資計畫，屆時 xAI 將對外投資人釋出新股。

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xAI 成立不到兩年，馬斯克在今年 3 月曾表示，公司當時收購了社群媒體平台 X(原推特)，並將 xAI 的估值訂在 800 億美元，X 的估值則為 330 億美元。

《金融時報》報導說，這次股票出售的消息正值馬斯克結束了在美國總統川普政府擔任行政成本削減總監的混亂四個月任期後，轉而重心放回特斯拉的時機。儘管如此，川普日前仍表示，馬斯克將繼續擔任其親密顧問。

馬斯克曾在 4 月的財報電話會議上表示，他將專注於電動車業務的經營發展。

根據《彭博》4 月的報導，xAI 當時正與投資人洽談，希望籌資約 200 億美元，以整合 AI 新創與社群媒體業務，擴大公司規模。