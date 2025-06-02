川普調漲鋼鐵進口關稅至50% 歐洲鋼鐵業恐雪上加霜

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-02 23:50

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美國總統川普上周五突然宣布，將於周三將鋼鐵進口關稅從 25% 大幅調漲至 50%，此舉再次震驚市場。據《CNBC》報導，分析師預期此舉將對美國國內物價造成嚴重通膨衝擊，歐洲鋼鐵業則將面臨更嚴峻挑戰，儘管部分買家可能受惠於價格下跌。

川普調漲鋼鐵進口關稅，讓歐洲鋼鐵業再度面臨新挑戰。(圖:Reuters/TPG)

CRU 鋼鐵美洲分析部門主管 Josh Spoores 周一 (2 日) 表示：「這完全出乎意料。美國的鋼鐵價格已經高於世界其他地區，而且美國是淨進口國，需要大量進口。這項措施只會推高美國鋼鐵價格。」

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加拿大和墨西哥是美國最大的鋼鐵進口來源國，其他還包括巴西、南韓和德國。

關稅效應：美鋼價漲、歐遇下行壓力

分析師指出，關稅措施將造成兩極化影響：美國鋼鐵價格將因進口成本大增而上漲，而原本計畫銷往美國的鋼鐵，可能被迫轉向歐洲等其他市場，導致當地鋼鐵供應增加，價格下跌。

Spoores 表示：「歐洲的一些製造商可能會更傾向於在當地生產鋼鐵密集型產品，然後出口到美國，因為美國的鋼鐵價格正在上漲。汽車、建築產品和家電都是會感受到衝擊的產品。」

不過，在歐洲的鋼鐵買家可能是贏家，因為他們可以用更低的價格購入鋼鐵。但並非所有公司都將會受惠。

歐洲鋼鐵業雪上加霜

英國鋼鐵諮詢公司 MEPS International 分析師 Kaye Ayub 指出，川普新措施將重創歐洲鋼鐵業，該產業仍受 3 月 25% 關稅衝擊。

她表示，歐洲鋼鐵需求低迷，價格和製造商利潤雙雙下滑，迫使業者減產關廠，難敵低成本進口鋼鐵競爭。2024 年歐盟向美國出口的 389 萬公噸鋼鐵若因貿易壁壘減少，可能加劇歐洲鋼鐵供應過剩，對售價造成更大下行壓力。

她警告，部分原本運往美國的低成本亞洲鋼鐵將轉向歐洲，「即使有歐盟和英國的貿易防衛措施，仍可能損害國內生產商的獲利能力」。

歐盟在周末強烈批評川普的決定，威脅採取反制措施，並表示該決定「為全球經濟增加進一步的不確定性，並增加大西洋兩岸消費者和企業的成本」。

英國在 5 月成為第一個與美國達成貿易協議大綱的國家，內容包含美方將把從英國進口的鋼鐵與鋁關稅降至零，但現在仍未生效。英國鋼鐵工業團體負責人 Gareth Stace 表示，國內鋼鐵公司很擔心訂單會被取消，包括一些正在跨大西洋運送的在途貨物。