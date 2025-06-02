〈美股早盤〉川普加碼鋼鋁關稅 股債匯齊跌
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國總統川普宣布計畫將進口鋼鋁關稅翻倍，衝擊市場情緒，導致美股主要指數、債市及美元周一 (2 日) 同步走跌，全球貿易緊張局勢加劇，使投資人對未來經濟展望感到不安。油價則因供給憂慮而走高，反映出地緣政治不確定性加劇下，市場多空分歧持續擴大。
截稿前，道瓊工業指數跌近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲 0.8%。
在全球貿易緊張局勢與地緣政治不確定性升高之下，全球股市 6 月開盤承壓，投資人信心受到影響，國際油價則大漲。
標普 500 期貨下跌 0.4%，歐亞股市同步走弱。地緣政治風險升溫，以及石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 宣布增產幅度低於市場預期，帶動西德州原油價格勁揚 4.2%，至每桶 63.37 美元，創 4 月以來最大單日漲幅。美元指數下跌 0.5%，美國公債殖利率全線走高。
美國總統川普近期再度掀起對中國鋼鋁等商品加倍徵收關稅的言論，讓市場對貿易政策前景產生疑慮。中美互相指責對方違反貿易協議，讓市場擔憂缺乏具體協議下的貿易環境恐持續動盪，導致美股反彈腳步受阻。同時，烏克蘭在伊斯坦堡和平談判前夕對俄羅斯境內發動一系列攻擊，也增添市場不安。
EFG 資產管理執行長 Daniel Murray 表示：「本以為關稅問題的雜音逐漸平息，但近期事件再次提醒投資人，除非簽署並落實，否則沒有什麼能視為理所當然。」
在波蘭，民族主義候選人出乎意料的勝選，引發投資人擔憂波蘭未來的親歐盟路線可能生變，衝擊財政與貨幣政策穩定，導致該國股市及公債下挫，華沙股市指數下跌 1.4%。
雖然市場波動再起，但分析師認為，不太可能重現 4 月初川普宣布加徵關稅後的拋售潮。滙豐控股多元資產策略主管 Max Kettner 受訪時表示，投資人對於這類消息的敏感度可能已下降，主要被視為談判籌碼，不必過度擔憂對企業獲利的持續衝擊。
美元兌一籃子貨幣續跌，今年以來累計跌幅達 7.6%，徘徊在 2023 年以來低點。摩根士丹利分析師預期，美國經濟成長放緩與降息將進一步拖累美元，跌回疫情期間水準。
美國公債殖利率曲線持續變陡，部分大型資產管理機構看淡長天期債券，轉而偏好利率風險較低、但仍具收益的短天期公債。DoubleLine Capital、Pimco 和 TCW 等公司都看好短天期債券配置。
摩根士丹利分析師指出，利率與匯市正展開明顯趨勢，預期美元將持續走低，殖利率曲線將持續變陡，擺脫過去兩年的震盪盤整走勢。
展望本周，市場關注美國周五 (6 日) 公布的非農就業報告，以觀察貿易政策對美國經濟及聯準會 (Fed) 利率展望的影響。Nuveen 全球投資策略師 Laura Cooper 表示，在此背景下，市場對關稅消息的反應將逐漸淡化，更聚焦於美國經濟數據是否顯示出潛在的經濟衝擊。
截至台北時間周一（2 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 180.58 點或 0.43%，暫報 42,089.49 點
- 那斯達克綜合指數下跌 18.67 點或 0.10%，暫報 19,095.09 點
- 標普 500 指數下跌 15.22 點或 0.26%，暫報 5,896.47 點
- 費半上漲 9.35 點或 0.20%，暫報 4,767.42 點
- 台積電 ADR 上漲 0.16% 至每股 193.33 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.442%
- 紐約輕原油上漲 4.79% 至每桶 63.70 美元
- 布蘭特原油上漲 4.41% 至每桶 65.55 美元
- 黃金上漲 1.95% 至每盎司 3,380.00 美元
- 美元指數跌至 98.79
焦點個股：
輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 1.09%，至每股 136.60 美元
《華爾街日報》(WSJ) 報導，儘管輝達 (NVDA-US) 在其他地區的需求強勁，但如果失去全球第二大經濟體中國，成長恐怕將受限。雖然輝達在其他地區的 AI 晶片需求依舊強勁，美國政府 4 月決定禁止向中國出口 H20 晶片短期內尚不至於大傷元氣，投資人對其未來成長潛力寄予厚望，然而，要達到目標恐怕難以繞過中國市場。
Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 0.25%，至每股 645.89 美元
《華爾街日報》(WSJ)周一援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 積極布局人工智慧 (AI) 在廣告市場的應用，計劃最早在明年底前，讓品牌能以 AI 全自動化生成及投放廣告。知情人士透露，Meta 現有的廣告平台雖然已具備部分 AI 功能，可協助品牌針對現有廣告做出微幅調整並進行投放，但最新規劃是進一步協助品牌「從零開始」打造廣告內容。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.76%，至每股 343.83 美元
知情人士透露，去年馬斯克否認了《路透》有關特斯拉已取消一款售價 2.5 萬美元全新電動車計畫的報導，而投資人原本預計這款電動車將推動汽車銷量爆炸式成長。這番言論令特斯拉的一些高階主管感到震驚。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 5 月製造業 PMI 終值預期 52.2，前值 52.3
- 美國 5 月 ISM 製造業指數預期 49.5，前值 48.7
華爾街分析：
傑富瑞分析顯示，在經歷了 5 月的瘋狂反彈之後，華爾街分析師目前對標普 500 指數中單一公司的買進評等達到 20 多年來最多。這通常是市場準備回檔時出現泡沫的跡象，但傑富瑞負責股票研究產品管理的資深副總裁 Andrew Greenebaum 認為，這些評估所依據的目標股價意味著未來 12 個月的漲幅僅為 10%，接近歷史平均水平，應該可以消除對當前反彈已經結束的擔憂。
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