鉅亨網編譯段智恆 2025-06-02 19:40

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根據《華爾街日報》(WSJ) 周一 (2 日) 援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 積極布局人工智慧 (AI) 在廣告市場的應用，計劃最早在明年底前，讓品牌能以 AI 全自動化生成及投放廣告。

廣告新革命！傳Meta明年底推AI自動化製作廣告(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，Meta 現有的廣告平台雖然已具備部分 AI 功能，可協助品牌針對現有廣告做出微幅調整並進行投放，但最新規劃是進一步協助品牌「從零開始」打造廣告內容。

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目標：從零到一的 AI 廣告

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 對 AI 廣告的重視，正是他推動公司長期轉型的一環。Meta 超過 97% 的營收來自廣告，這些收入支持公司在 AI 晶片、資料中心及先進 AI 模型訓練上的鉅額投資。

Meta 的新工具可望讓品牌只需提供產品圖片與預算目標，就能由 AI 自動生成完整的廣告，包括影像、影片及文案。該系統還能自動決定廣告的投放對象與預算建議，並依使用者所在地區、偏好等因素，動態調整廣告版本。例如，同樣的車款廣告，若使用者位於雪地，畫面就可能出現上山行駛的場景；若在都會區，則可能呈現城市街道的畫面。

祖克柏在 Meta 年度股東大會上表示：「未來不久，我們希望企業只要告訴我們目標，例如銷售商品或爭取新客戶，以及願意為每個結果支付的金額，並綁定銀行帳戶，剩下的都由我們來完成。」他更在 Podcast 節目上形容，這將是「對廣告產業類別的重新定義」。

中小企業的新機會與挑戰

AI 廣告自動化的發展，對於預算有限、缺乏專業製作團隊的中小企業而言，無疑是一大福音。祖克柏希望藉此吸引更多中小型廣告主投入 Meta 平台。然而，一些大型品牌則擔心，讓 Meta 掌控更多廣告製作，可能失去人工作品的獨特性。

雖然科技巨擘紛紛押寶 AI 廣告，不少品牌卻指出，目前產業內的 AI 技術往往會產出扭曲或不適用的視覺內容，要讓這些生成素材達到可用水準，仍需投入大量時間與資源。

此外，Meta 開發的 AI 工具需要龐大的運算資源及為每個品牌量身打造專屬模型，知情人士透露，這將是未來推展 AI 廣告的重要挑戰之一。

競爭者搶進 AI 廣告市場

面對競爭者步步進逼，Meta 也正積極布局 AI 廣告版圖。Google(GOOGL-US) 上月在年度開發者大會上推出新版本的影片生成工具「Veo」，可透過文字提示快速產生短片。而像 Midjourney、OpenAI 的 DALL-E 等第三方工具，也早已被許多品牌用來製作在數位平台 (包括 Meta 平台) 上投放的廣告。Meta 表示，正評估如何將這些工具納入自家平台中。