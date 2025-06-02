鉅亨網編譯段智恆 2025-06-02 20:10

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《路透》周一 (2 日) 報導，根據高盛 (GS-US) 最新報告，避險基金上周以去年 11 月以來最快的速度大舉買進全球股票，正值股市 5 月繳出數十年來最佳表現。

高盛：避險基金5月大舉買股 AI科技股最受青睞(圖：REUTERS/TPG)

標普 500 指數 5 月上漲逾 6%，創下自 2023 年 11 月以來的最大單月漲幅，亦是自 1990 年以來 5 月最佳成績。那斯達克指數 5 月勁揚 9.6%，同樣創下自 2023 年 11 月以來的單月最大漲幅，也是自 1997 年以來 5 月最佳表現。

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報告指出，避險基金上周在全球各地區均採取積極作多操作，尤以北美和歐洲最為明顯。其中，科技股最受青睞，避險基金對此類股票的淨多頭部位創下逾五年來單周新高。此波買盤主要集中在人工智慧 (AI) 產業的相關企業，包括半導體製造商、科技硬體及電機設備公司。

高盛指出，避險基金對北美科技公司持倉最多，其次是歐洲科技公司。泛歐股指 5 月上漲超過 5%，避險基金已連續三周增持歐洲股票，上周更創下三個月來最大買盤。

在歐洲市場中，西班牙、法國、芬蘭、德國、瑞典及丹麥企業獲得最多買盤；相對地，愛爾蘭、荷蘭及瑞士則成為淨賣超市場。