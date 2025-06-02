鉅亨網編譯段智恆 2025-06-02 19:20

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為何輝達需要中國市場？一場關乎AI霸權的賽局(圖：REUTERS/TPG)

輝達執行長黃仁勳近日在財報電話會議中表示：「中國的人工智慧 (AI) 產業不會因為美國晶片而停擺。」他強調，全球約有一半的 AI 開發者都在中國，如果禁止美國企業進入該市場，恐怕最終將導致美國失去在全球 AI 產業的領先地位。他說：「最終，贏得 AI 開發者的平台，才能贏得 AI 競賽。」

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中國市場對輝達的重要性

輝達本月公布財報指出，美國政府 4 月決定禁止向中國出口 H20 晶片，導致該公司在截至 4 月的一季損失了約 25 億美元的銷售額，且預計在截至 7 月的季度還將再損失 80 億美元。這款 H20 晶片原本就是專門為中國市場設計，以符合當時的出口限制，卻因新規上路而無法在其他市場銷售。

雖然輝達在其他地區的 AI 晶片需求依舊強勁，短期內尚不至於大傷元氣，但輝達當前市值已達約 3.3 兆美元，是全球第二大晶片製造商市值的三倍。投資人對其未來成長潛力寄予厚望，根據 FactSet 共識預估，輝達年度營收今年可能突破 2,000 億美元，2028 年更可能達到 3,000 億美元。

然而，要達到這樣的目標恐怕難以繞過中國市場。中國政府大力推動 AI 發展，根據摩根士丹利上月報告，2000 年至 2023 年間，中國政府支持的創投基金已向 AI 新創企業投資 1,840 億美元。輝達估計，中國 AI 加速器的市場規模約為 500 億美元。

AI 市場的博弈

瑞銀 (UBS) 分析師 Tim Arcuri 受訪時指出：「中國市場占全球 AI 市場的四分之一，如果輝達能參與其中，將會占有主導地位。」

華爾街分析師對輝達重返中國市場仍抱持希望。摩根士丹利分析師 Joe Moore 在輝達財報後表示，「我們仍相信輝達有機會部分重返中國市場。」

但要重回中國市場，除非川普政府願意放寬或調整目前嚴格限制中國購買高階晶片的規定，否則難度不小。川普上周指責中國違反與美國的貿易協議，還揚言對中國加徵關稅，恐使中美關係再度緊張。

Arcuri 指出，即使放寬對先進晶片出口的限制，若對中國取得最先進晶片製造設備的禁令仍在，中國短期內仍難以自行量產最先進的 AI 晶片。他說：「只要設備限制不變，他們 (中國) 的發展就有天花板。」

輝達退出中國市場的同時，華為等中國本土企業則乘機崛起。摩根士丹利估計，中國目前已有約 34% 的 AI 晶片自給率，並預計 2027 年將達到 82%。即便輝達能重返中國市場，也將面臨中國政府全力推動本土技術的挑戰。