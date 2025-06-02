鉅亨網編譯段智恆 2025-06-02 20:40

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《華爾街日報》(WSJ)周一 (2 日) 報導，印度首富、亞洲第二大富豪阿達尼 (Gautam Adani) 正試圖遊說川普政府撤銷對他的海外賄賂指控，不料卻面臨另一項潛在風險：美國司法部正調查其企業是否透過旗下蒙德拉 (Mundra) 港口，進口伊朗石化產品。

油輪幽靈行蹤曝光！阿達尼集團再陷美國調查 疑涉伊朗石化產品進口(圖：REUTERS/TPG)

涉嫌透過蒙德拉港轉運伊朗 LPG

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根據美國司法部的調查，阿達尼集團是否將伊朗液化石油氣 (LPG) 進口至印度，成為焦點之一。《華爾街日報》的調查指出，定期往返蒙德拉港與波斯灣的油輪行徑，出現了與規避制裁相關的異常特徵。專家認為，這些船隻可能透過偽造船舶自動識別系統 (AIS) 資料，規避監管或誤導衛星追蹤。

對此，阿達尼發言人嚴正否認，稱並未刻意參與任何制裁規避行為，亦未接獲任何美國官方調查通知。

船舶行蹤存疑 出現「幽靈船」現象

報導指出，阿達尼集團承包的油輪「SMS Bros」去年 4 月曾在伊拉克柯朱貝爾港 (Khor al Zubair) 靠港，但衛星影像卻未拍到該船，反而在伊朗湯布克港 (Tonbuk) 出現類似船隻蹤跡，船長和營運公司均未回應置評。此外，船舶 AIS 紀錄顯示該船疑似載貨後駛往阿曼蘇哈爾港(Sohar)，再以貨運文件將貨物標示為來自蘇哈爾，最後運抵印度蒙德拉港。

阿達尼發言人則回應，該批貨物是透過第三方物流公司操作，文件也顯示來源是蘇哈爾，集團只負責檢查船隻紅旗警示，並無能力監控船隻的實際行蹤。

企業聲明：遵守進口責任 美方壓力不減

發言人強調，作為合法進口商，阿達尼集團已盡到應有的責任與義務。公司資料顯示，LPG 進口僅占上一個會計年度營收的 1.46%，但正呈現穩定成長。

然而，川普政府近期加強對伊朗石化產品的制裁執行。川普本人更在社群平台上放話：「任何國家或個人只要購買任何數量的伊朗石化產品，都會立刻受到次級制裁，不得與美國有任何形式的商業往來。」

阿達尼集團的美國司法部調查，除了延續去年美方指控其向印度官員行賄 250 億美元以換取太陽能供應合約的案情外，也讓其形象再次蒙塵。

短空長多？阿達尼集團股價波動

在 2023 年 1 月，沽空機構興登堡調查公司 (Hindenburg Research) 曾發表長達 3.3 萬字報告，指控阿達尼家族透過離岸公司隱密持有大量股票，違反印度證券規定，導致其股價一度重挫。雖然近期股價有所回穩，但美國新一波調查無疑又為阿達尼及其 1,500 億美元市值的集團帶來不確定性。