美4月PCE通膨放緩、消費者卻縮手 Fed降息可能要等到9月

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-31 01:00

‌



《路透》周五 (30 日) 報導，儘管美國 4 月通膨數據顯示物價增幅放緩，但聯準會 (Fed) 官員面對總統川普大舉加徵關稅的背景下，態度依舊審慎，市場普遍預期短期內利率不會出現明顯調整。

美國商務部公布最新數據顯示，4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率降至 2.1%，低於 3 月的 2.3%，逼近 Fed 設定的 2% 目標水準。不過，分析師普遍認為，這波趨勢恐難持續，企業勢必會將因關稅上漲的成本部分轉嫁給消費者，報告中也指出商品價格已有走堅跡象。

‌



信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 美國經濟研究主管 Olu Sonola 表示：「Fed 會樂見這次的通膨讀數，但他們很可能視此為暴風雨前的寧靜。」他補充，除非消費支出大幅下滑或失業率快速攀升，否則聯準會仍將保持觀望。

同日公布的數據也顯示，4 月個人消費支出成長率放緩至 0.2%，而個人儲蓄率則自 4.3% 升至 4.9%。分析師認為，這代表在對進口關稅政策幾乎天天變化的環境下，消費者心態趨於謹慎。

III Capital Management 的 Karim Basta 指出：「對 Fed 而言，目前除了繼續觀望，似乎沒有其他選擇。」

九月降息預期仍存

Fed 自去年 12 月以來一直將短期利率維持在 4.25% 至 4.50% 區間。自 5 月上次會議以來，官員們多次警告，關稅可能會抵銷通膨壓力的進展。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 本周四晚間向《路透》表示：「只要通膨率仍高於目標，且未能快速回落至 2%，那麼通膨依舊是我的關注焦點，因為勞動市場的狀況依然穩健。」她強調，利率必須維持在略具限制性的水準，才能持續對物價施壓。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 同日晚間則指出，在判斷川普政策對就業或通膨的衝擊前，可能還需要一段時間，目前風險大致平衡，因此聯準會保持利率不變。