川普出手！美國砍掉逾37億美元潔淨能源補助 埃克森美孚也難逃

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-31 00:10

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美國能源部周五 (30 日) 宣布，已取消前總統拜登任內核准的 24 項潔淨能源專案，總金額超過 37 億美元，當中包括埃克森美孚 (XOM-US) 位於德州貝敦 (Baytown) 的煉油廠複合設施。

現任總統川普政府正審查拜登政府時期，對新興技術專案所核發的公共資金補助及貸款。川普政府目前大力推動創下新高的石油與天然氣產量，同時逐步拆除拜登在氣候與潔淨能源領域的政策。

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此次被取消的專案中，包括埃克森美孚貝敦廠原計畫獲得 3.32 億美元，用於減碳計畫，目標是改以氫氣取代天然氣生產乙烯 (乙烯是紡織品與塑膠樹脂的關鍵原料)。其他被取消的專案還包括路易斯安那州海德堡水泥(Heidelberg Materials USA) 的 5 億美元補助，以及德州長景 (Longview) 的伊士曼化學公司 (Eastman Chemical Company) 的 3.75 億美元補助。

美國能源部指出，近七成的獎助案簽署時間介於 2024 年 11 月 5 日 (美國大選日) 與 2025 年 1 月 20 日 (拜登任期結束) 之間。上述企業尚未就此回應媒體詢問。

碳捕捉計畫原先被視為協助減緩氣候變遷的重要解方，可直接從空氣或污染源 (如煉油廠、燃煤電廠與生產乙醇的設施) 中移除二氧化碳，並將其封存於地下。有時也會將二氧化碳注入老油田，以增加原油產量。

根據《路透》4 月取得的一份清單顯示，川普政府可能削減的潔淨能源專案中約有 24 項獲得了能源部潔淨能源示範辦公室 (OCED) 的資金支持。其中包括 4 個總金額達 3.09 億美元的碳捕捉示範專案，以及分別位於加州、德州與北達科他州的 3 個進階碳捕捉與運輸、儲存技術專案，總金額達 8.9 億美元。