美中談判回來了？美財長貝森特：下周將有重磅協議登場

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-24 01:00

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周五 (23 日) 受訪時表示，未來幾周內美國可能會宣布數項大型貿易協議，並預期川普政府將與中國官員恢復面對面談判，以處理目前懸而未決的關稅問題。他指出，這些協議正在迅速推進，有望在川普 4 月初宣布的 90 天「對等關稅暫停期」結束前逐步公布。

貝森特接受《彭博》專訪時說：「我認為未來幾週將宣布數個大型協議。」他補充，與中國方面的磋商也會回到實體會面階段。他稍早接受《福斯新聞》(Fox News) 訪問時曾提及，「很多亞洲國家提出了非常不錯的協議」，並強調「這些談判進展快速」，未來數週將有更多協議陸續公布。

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對於全球貿易情勢，貝森特認為，美國大多數貿易夥伴皆以誠意進行談判，歐洲聯盟則是「例外」。他表示，川普周五揚言將自 6 月 1 日起對歐盟商品課徵 50% 關稅，是對歐盟談判進展緩慢的回應，目的是「對歐盟施加壓力」。貝森特指出，歐盟因需整合 27 個成員國意見，導致「集體決策問題」影響談判效率。

目前川普政府已由貝森特主導亞洲談判，由商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 主責與歐盟的接觸。貝森特雖未透露即將公布協議的國家名單，但他在福斯新聞中提到，與印度的談判「進展順利」。

4 月 2 日川普公布「解放日關稅」政策，針對未積極談判的國家祭出高額關稅上限，並給予 90 天緩衝期。貝森特曾強調，該關稅僅為「上限」，只要對方不報復、並願意誠意協商，美國不會施加最嚴厲的稅率。他 4 月 9 日在美國銀行家協會活動中重申：「若不報復，這就是上限。」

歐盟目前的關稅稅率是 20%，明顯低於川普周五提出的 50% 威脅。貝森特對此表示，歐盟最新的貿易提案未達預期標準，川普政府希望以高壓方式加速磋商進度。