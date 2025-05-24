美法官擋下川普禁招哈佛國際生命令 校方控政府政治打壓

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-24 00:30

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美國聯邦法官周五 (23 日) 頒布臨時限制令，暫緩川普政府撤銷哈佛大學國際學生招生資格的命令，為這場引發教育界與國際關注的爭議帶來關鍵轉折。這項禁令的發出，僅距哈佛大學正式對國土安全部提起訴訟不到一天。

哈佛提訴反擊 法院裁定暫時禁制令

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該裁定出自波士頓聯邦地方法官 Allison Burroughs，在哈佛當天上午正式提告後數小時迅速核發臨時禁制令 (TRO)，阻止國土安全部 (DHS) 撤銷哈佛 F-1 簽證資格的命令生效。法院指出，若未及時頒布禁制令，哈佛將遭受「即時且無法彌補的損害」。

川普政府先前以哈佛縱容「反美、親恐怖主義煽動者」為由，撤銷其招收國際學生的認證，並要求現有國際學生離校，否則將喪失合法身分。受影響者超過 7,000 人，其中包括比利時王儲伊莉莎白公主。

哈佛：政府打壓學術自由 懲罰反抗者

哈佛在訴狀中指控政府行動違反憲法第一修正案與正當法律程序條款，是對學校拒絕配合政府干預治理、課程與教職聘任的「政治報復」。該訴狀直言：「政府以一紙命令，試圖抹除哈佛四分之一學生人口。」

哈佛校長賈柏 (Alan Garber) 發表聲明強調，學校依法已配合 DHS 要求提供國際學生資訊，不接受「不實指控」。他指出，政府撤銷資格的時間點刻意選在畢業前夕，衝擊深遠，「沒有國際學生的哈佛，不是真正的哈佛。」

訴狀進一步揭露，川普政府反猶小組曾以停止發放研究經費為要脅，要求哈佛重構學校治理、改變入學與聘任制度。當哈佛 4 月拒絕配合後，當天即遭凍結超過 22 億美元的聯邦資金。

政府強硬回應：學校不是特權階級

DHS 助理部長 Tricia McLaughlin 發聲明表示，哈佛的訴訟「試圖癱瘓總統根據憲法第二條所擁有的權力」，強調大學招收國際學生是「特權不是權利」，並指責哈佛利用外籍學生高學費「補貼鉅額捐贈基金」。

她強調：「川普政府致力於恢復學生簽證制度的常識，這場官司改變不了什麼，我們擁有法律、事實與常識作為依據。」