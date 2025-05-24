歐盟謹慎回應川普關稅威脅 雙邊談判恐拉鋸至7月

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-24 00:00

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歐盟對美國總統川普周五 (23 日) 威脅將對歐洲商品加徵 50% 關稅表示關切，並尋求美方進一步釐清該提議的具體內容。布魯塞爾與華府的貿易首長預計於台灣時間深夜進行通話，力求避免雙邊貿易戰升高。

歐盟審慎回應 稱需待通話後表態

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歐盟執委會發言人表示，將在歐盟貿易專員塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 與美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 的通話結束後，才會就川普的新一輪關稅威脅做出進一步回應。市場方面已出現明顯震盪：歐洲股市重挫、歐元回吐漲幅、歐元區公債殖利率大幅下跌。

Berenberg 銀行首席經濟學家 Holger Schmieding 指出：「這將是一場重大升級，若真實施，歐盟勢必反制，美歐經濟都會受創。」

川普施壓減赤字 歐盟提零關稅交換方案

川普政府對歐盟商品持續施加壓力，聲稱此舉為縮減美歐商品貿易逆差。據歐盟統計局資料，2023 年美國對歐商品逆差接近 2,000 億歐元。不過在服務貿易方面，美國則保有明顯順差。

消息人士透露，華府本周已向歐盟提出一系列要求，包括放寬非關稅障礙、接受美方食品安全標準與撤除數位服務稅等措施。對此，歐盟則提出包括工業品「雙方歸零關稅」、增加液化天然氣與大豆進口量、並在鋼鐵產能過剩議題上展開合作等交換條件。

雙方談判預計將持續至 6 月初，並可能於巴黎舉行實體會面。

歐盟備妥反制清單 波蘭稱「談判才剛開始」

輪值歐盟主席國波蘭的經濟次長巴拉諾斯基 (Michal Baranowski) 認為，川普所提 50% 關稅仍屬談判策略，強調目前雙邊仍處於「你來我往」的談判階段。他表示：「美歐正在談判，有些在桌下進行，有些則選擇公開喊話。」

巴拉諾斯基強調，公開聲明不代表最終政策將確實實施。他也預估，美歐談判有可能持續至 7 月初。