主權AI大爆發！輝達與超微搶攻政府級大單
鉅亨網編譯段智恆
根據《華爾街日報》(WSJ) 周五 (23 日) 報導，隨著各國政府紛紛投入資源打造本土人工智慧 (AI) 基礎建設，輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等晶片設計公司迎來龐大訂單潮，同時也面臨前所未有的政治風險與市場波動，「主權 AI」(Sovereign AI) 正成為晶片產業的新戰場。
各國搶搭 AI 列車 輝達與超微攻下中東大單
輝達近來成為各國政府強化 AI 實力的首選夥伴。沙烏地阿拉伯近期與輝達達成採購協議，將大量引進其 AI 晶片用於基礎建設；該公司也宣布將參與由 OpenAI 主導、阿聯領銜的資料中心計畫。輝達執行長黃仁勳強調，「AI 將如同電信，成為國家基礎建設的一部分。」
除了輝達，超微亦於上周宣布與沙烏地阿拉伯簽署規模達 100 億美元的合作案，為該國的 Humain AI 計畫提供資料中心晶片。根據美銀分析師 Vivek Arya 估計，全球「主權 AI」市場長期每年可達 500 億美元，占整體 AI 基礎設施市場的 10% 至 15%。
去依賴雲端巨擘 國家資金成新護城河
輝達與超微的營收過去高度仰賴微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOGL-US) 與 Meta(META-US) 等雲端巨擘的資本支出，但此類支出具有波動性，易受營運狀況與資源配置影響。國家級「主權 AI」投資不僅能減少對商業客戶的依賴，還能強化企業在不同區域的戰略布局。
Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，沙烏地阿拉伯正試圖打造全球 AI 樞紐，「對於擔心 AI 資本支出可持續性的投資人而言，這是另一個願意砸錢、具戰略目標的金主。」
在資金利多激勵下，輝達與博通 (AVGO-US) 近一個月股價飆升超過三成，超微漲幅也接近 30%。
政治干預風險升高 晶片業變身國安籌碼
儘管「主權 AI」為晶片業帶來龐大成長機會，也讓這些公司暴露在前所未有的地緣政治風險之中。美國政府早前即禁止輝達對中國出口高階 AI 晶片，上周輝達更傳出將因中國銷售禁令提列 55 億美元的庫存減損。該筆支出將反映於其即將公布的財報中，投資人對全年展望表現仍存疑慮。
儘管如此，輝達市值已回升至 3 兆美元，再度超越蘋果 (AAPL-US)，投資人對其未來 AI 成長動能依然充滿信心。
而原訂限制 AI 晶片外銷至友邦的「AI 擴散條款」(AI Diffusion Rule) 已遭川普政府撤回，替輝達與同業鬆綁，也帶動股價大漲。但外界預期，未來 AI 晶片出口可能與貿易協議更緊密綁定，AI 晶片企業正一步步走向如同國防承包商般的角色，在全球局勢中扮演更具戰略意味的供應方。
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