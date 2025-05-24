主權AI大爆發！輝達與超微搶攻政府級大單

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-24 04:00

‌



各國搶搭 AI 列車 輝達與超微攻下中東大單

‌



輝達近來成為各國政府強化 AI 實力的首選夥伴。沙烏地阿拉伯近期與輝達達成採購協議，將大量引進其 AI 晶片用於基礎建設；該公司也宣布將參與由 OpenAI 主導、阿聯領銜的資料中心計畫。輝達執行長黃仁勳強調，「AI 將如同電信，成為國家基礎建設的一部分。」

除了輝達，超微亦於上周宣布與沙烏地阿拉伯簽署規模達 100 億美元的合作案，為該國的 Humain AI 計畫提供資料中心晶片。根據美銀分析師 Vivek Arya 估計，全球「主權 AI」市場長期每年可達 500 億美元，占整體 AI 基礎設施市場的 10% 至 15%。

去依賴雲端巨擘 國家資金成新護城河

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，沙烏地阿拉伯正試圖打造全球 AI 樞紐，「對於擔心 AI 資本支出可持續性的投資人而言，這是另一個願意砸錢、具戰略目標的金主。」

政治干預風險升高 晶片業變身國安籌碼

儘管「主權 AI」為晶片業帶來龐大成長機會，也讓這些公司暴露在前所未有的地緣政治風險之中。美國政府早前即禁止輝達對中國出口高階 AI 晶片，上周輝達更傳出將因中國銷售禁令提列 55 億美元的庫存減損。該筆支出將反映於其即將公布的財報中，投資人對全年展望表現仍存疑慮。

儘管如此，輝達市值已回升至 3 兆美元，再度超越蘋果 (AAPL-US)，投資人對其未來 AI 成長動能依然充滿信心。