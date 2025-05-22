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美5月PMI初值回升藏警訊？商業動能轉強 但通膨壓力升溫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

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美5月PMI初值回升藏警訊？商業動能轉強 但通膨壓力升溫(圖：REUTERS/TPG)

根據標普全球 (S&P Global) 周四 (22 日) 公布的初步調查顯示，美國 5 月商業活動顯著回升，顯示在與中國貿易緊張暫時緩解的背景下，企業信心出現改善。不過，川普政府主導的關稅政策仍帶來價格壓力，製造與服務業面臨成本上升與外部需求疲軟的雙重挑戰。

具體來看，5 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值由 4 月的 50.6 升至 52.1，為近四個月來最佳水準，並反映製造與服務業同步擴張，製造業 PMI 初值上升至 52.3，為三個月高點，服務業 PMI 亦升至 52.3，雙雙超過市場預期。該調查涵蓋期間為 5 月 12 日至 21 日。


製造業PMI初值上升至52.3，為三個月高點，服務業PMI亦升至52.3，雙雙超過市場預期。(圖：ZeroHedge)
製造業 PMI 初值上升至 52.3，為三個月高點，服務業 PMI 亦升至 52.3，雙雙超過市場預期。(圖：ZeroHedge)
關稅政策暫緩激勵新訂單 但企業成本轉嫁推升售價

標普全球首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，企業對未來展望的悲觀情緒在 5 月出現緩解，與川普政府宣布暫停部分對中關稅調升 90 天有關。不過，他指出，企業與顧客已開始提前備貨，試圖在 7 月政策暫緩期屆滿前避開潛在的進口成本壓力。

數據顯示，企業成功將關稅成本轉嫁給消費者。調查中「收費價格」指數連續第三個月上升，升至 59.3，創下自 2022 年 8 月以來新高；「投入價格」指數亦升至 63.4，為 2022 年 11 月以來最高，凸顯通膨壓力回升趨勢。威廉森直言，這反映未來幾個月消費者物價可能明顯上升。

「投入價格」指數升至63.4，為2022年11月以來最高，凸顯通膨壓力回升趨勢m(圖：ZeroHedge)
「投入價格」指數升至 63.4，為 2022 年 11 月以來最高，凸顯通膨壓力回升趨勢。(圖：ZeroHedge)
出口與就業放緩 經濟溫和復甦仍存風險

儘管整體商業活動回溫，但出口需求與勞動市場仍顯疲軟。製造業出口訂單連兩個月萎縮，服務業海外需求亦出現自 2020 年新冠疫情以來最嚴重的下滑，部分與美國近期移民政策收緊與旅遊支出減少有關。

在生產方面，許多製造商出於對供應短缺的擔憂而擴大原物料庫存，推動「投入存貨」指數創下自 2007 年以來新高。另一方面，就業指數降至 49.5，跌破 50 榮枯線，顯示企業在面對需求與成本壓力下，對人力資源持保守態度。

儘管川普政府近期政策緩和讓市場憧憬第二季經濟回升，分析人士仍提醒，美國今年經濟成長可能放緩至 1% 以下，核心個人消費支出 (PCE) 物價指數則可能升至 3.5%，經濟面臨低成長、高通膨停滯的風險仍未解除。

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