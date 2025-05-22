渣打：面對美債危機加劇 聯準會料將採取行動支撐股市

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-22 21:20

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渣打銀行資深投資策略師 Fook Hien Yap 指出，儘管市場對美國財政赤字的擔憂日益加劇，但預計美國聯準會可能採取降息行動，以幫助緩衝對債券市場的影響，並為股市提供支撐。

Yap 提到，近期債券殖利率一直在攀升，且過去一個月市場對降息的預期轉變相當顯著，先前市場曾預計年底前會降息超過 3 次，但目前情況已改變。

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渣打銀行預計，受經濟增速放緩以及聯準會最終採取行動的推動，美國 10 年期公債殖利率有望在未來 12 個月內，從目前的約 4.59% 水準降至 4%-4.25%。Yap 表示，他們確實預期，隨著經濟放緩，聯準會會在後期實施降息以支撐經濟增長。

關於財政赤字問題，Yap 補充說，儘管美國國會內部持續討論支出和稅收提案，風險依然存在，但他相信川普對債券市場傳遞的信號敏感，因此雙方能達成某種協議。

評級機構穆迪近期曾警告，共和黨主導的、旨在延長 2017 年川普時期減稅政策的立法優先事項，估計將在未來十年內使聯邦基本赤字增加 4 兆美元。美國目前的債務規模已超過 36 兆美元。

Yap 對未來 12 個月的美國股市持建設性態度，並期望聯準會最終介入以支持經濟增長，進而推動殖利率下降。他認為，「美國例外論」雖然暫時停頓，但並未消失，增長動能仍在，人工智慧（AI）也在發揮作用，強勁的企業投資和富有韌性的盈利預期是重要支撐因素。