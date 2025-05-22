美股也能變加密幣！蘋果、特斯拉代幣將在Kraken交易

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-22 23:00

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根據《華爾街日報》(WSJ)周四 (22 日) 報導，美國加密貨幣交易所 Kraken 計劃推出一項名為「xStocks」的股票代幣化 (tokenized equities) 服務，預計將在數周內於歐洲、亞洲、拉丁美洲與非洲市場上線，初期涵蓋蘋果 (AAPL-US)、特斯拉(TSLA-US)、輝達(NVDA-US) 等逾 50 檔美股與 ETF。美國本地用戶則無法參與此服務，目前僅開放非美國市場。

Kraken 表示，xStocks 將使非美國投資人能更方便、低成本地接觸美股資產，並實現每日 24 小時、每周 7 天全天候交易，不受美股開盤時段限制。該產品將部署於 Solana 區塊鏈平台上。

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實體資產支撐 代幣價格與股票掛鉤

Kraken 表示，首波上線的 xStocks 將涵蓋包含 SPDR 標普 500 ETF(代號：SPY)與 SPDR 黃金信託基金 (Gold Shares) 等熱門標的。這些代幣由 Kraken 的合作夥伴 Backed Finance 實際持有對應的股票與 ETF 作為資產支撐，確保每枚代幣均有實體對價基礎。

這些代幣可依市值兌換回對應股票的現金價值，理論上其價格將與原始標的同步波動。Kraken 聯合執行長 Arjun Sethi 表示，目前海外投資人透過當地券商投資美股，往往面臨手續費高、交易結算時間長等問題，xStocks 有望大幅簡化流程、降低投資摩擦。

資產可轉移、可抵押 提高加密投資靈活性

Kraken 強調，xStocks 持有者未來可將代幣轉至其他加密交易平台，或儲存在個人數位錢包中，與比特幣等資產一同管理。進取型投資人亦可將 xStocks 作為抵押品，用於加密市場的槓桿交易與策略操作。