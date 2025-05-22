美豬飛不出國門！出口中國夢碎 業者嘆：關稅讓百萬美元訂單泡湯

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-22 19:29

‌



根據《路透》周四 (22 日) 報導，美中貿易戰衝擊不僅限於科技與製造業，連原本默默出口賺外匯的美國畜牧育種產業也成為關稅波及的受害者。價值數百萬美元的種豬、牛精與羊精出口訂單接連遭中國買家取消，美國業者指出，這場貿易衝突對產業造成長期傷害，品牌信任難以修復。

種豬出口夢碎 高價牲畜淪為屠宰品

‌



美國印第安納州獸醫暨農場主雷蒙 (Dr. Mike Lemmon) 長年經營高端種豬育種業，他原訂今年 4 月將一批每頭價值高達 5,000 美元的種豬出口至中國杭州。然而中國宣布對美報復性關稅不到一週，該筆價值 240 萬美元的訂單便被取消。

原本預計搭機前往中國的種豬，最終不得不以每頭不到 200 美元的價格出售至當地屠宰場。雷蒙表示，這批豬歷經多年精心育種，不僅健康狀況佳、繁殖力強，所生小豬肉質還特別鮮嫩多汁。「這對我們來說是毀滅性的損失。」

基因出口鏈中斷 美方信任受創

中國是全球最大的種豬與基因育種進口國之一，尤其自 2018 年非洲豬瘟重創中國養豬業後，對美國種豬與遺傳物料的需求急劇增加。除豬隻外，中國過去也大量進口美國牛精與羊精，用於提升國內乳牛與肉羊品質。

然而在川普政府 4 月宣布大規模關稅後，中方立即反制，導致許多原本簽妥的合約被迫中止。美國牛精業界人士指出，中國曾經占美國牛精出口的四分之一，但如今「沒有一滴牛精出口到中國」。

密蘇里州出口商 Clayton Agri-Marketing 負責人克雷頓 (Tony Clayton) 說：「我們品牌已經受損，幾乎每周都有客戶問我們：美國到底怎麼了？」。他直言：「這是長期傷害，我不知道該如何重建。」

市場轉向他國 美國畜牧面臨競爭壓力

面對美國出口不穩定，買家已開始轉向其他國家。報導指出，丹麥等國的業者正趁機搶占市場。即便美中近期達成暫時休兵協議，美方業者普遍認為，過去多年辛苦建立的信任與合作已遭破壞，不易在短期內恢復。

羊與山羊基因育種公司 SMART Reproduction Services 負責人史考特 (Brittany Scott) 表示，多筆國際訂單被取消，導致大量精液樣本仍凍存在液態氮儲存槽中，無人問津。「我的羊和山羊知道自己的任務，而且做得很好，但現在沒人願意買。」