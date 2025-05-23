Nike漲價開第一槍 愛迪達與Puma恐接力

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 02:30

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根據《路透》周四 (22 日) 報導，在美國關稅壓力推升零售成本之際，運動品牌 Nike(NKE-US)宣布下周將調漲部分鞋款價格，分析師與投資人預期，愛迪達 (Adidas) 與 Puma 也將被迫跟進，提高在美國市場的售價。

Nike 本周三表示，將調漲原售價超過 150 美元的鞋款，幅度最高達 10 美元，低於 100 美元的產品則維持原價。Nike 為全球市占與市值最大的運動品牌，其價格策略常被視為整體產業的重要風向球。

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瑞銀 (UBS) 運動產業分析師 Robert Krankowski 表示：「這正是愛迪達與 Puma 一直在等的時機點。」他指出，這兩家德國品牌此前均表明不會率先調漲價格，而是觀察競爭對手動向再做決定。「我們應可預期愛迪達與 Puma 將做出類似決定，因為這不是 Nike 特有問題，而是整個產業都會受影響的關稅議題。」

趁勢調價考驗品牌競爭力 消費疲軟成潛在風險

美國總統川普已對所有進口商品課徵一律 10% 的關稅，對中國課徵 30% 的關稅，並威脅最快 7 月起對越南祭出高達 46% 的關稅。對於高度仰賴亞洲供應鏈的運動鞋品牌而言，越南的潛在關稅尤具殺傷力。

Nike 雖未明言調價與關稅有關，但此舉被外界普遍解讀為對政策變數的預先因應。Puma 則表示正與美國通路夥伴洽談，尚未決定是否調整價格。愛迪達則未對定價計畫置評。

Janus Henderson 分析師 Federico Borin 指出：「歷史經驗顯示，當領導品牌調漲價格後，其他競爭對手通常會很快跟進。」

實際漲幅則可能取決於品牌對美國消費者支付意願的評估。愛迪達近期因復古鞋款如 Samba(售價 100 美元) 與 Gazelle(120 美元) 熱銷，有望順利調價。持股愛迪達與 Nike 的德國基金經理人 Simon Jaeger 認為：「Nike 的調漲幅度仍屬溫和，但更令人擔憂的是美國消費動能不如數年前強勁。」

密西根大學上周公布的調查顯示，美國消費者信心在 5 月持續下滑，且一年期通膨預期升高。Jaeger 認為，品牌若供應過剩，恐需打折銷售，不利於獲利。

相較之下，近期在美銷售動能趨緩的 Puma，漲價空間可能較有限。UBS 的 Krankowski 指出，Puma 原計劃今年銷售 400 萬到 600 萬雙 F1 聯名鞋 Speedcat(售價 100 美元)，但實際銷量不如預期，是否有調價條件仍待觀察。