川普稅改法案險過眾院 朝參院邁進關鍵審議

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-22 19:36

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根據《CNBC》報導，美國總統川普力推的稅改法案周四 (22 日) 一早在聯邦眾議院以一票之差驚險過關，為共和黨在國會立法戰中贏得一場重要勝利，也讓該法案得以進一步送交參議院審議。這項涵蓋延長減稅、削減社福與小費免稅等內容的法案，仍須在參院面對重大修正挑戰。

眾院驚險通過 法案邁向參院關卡

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這項稅改法案全長逾千頁，附帶 42 頁修正案，最後以 215 票對 214 票通過。全體民主黨議員投下反對票，另有兩名共和黨人持反對立場，一人投下「棄權票」。該結果凸顯共和黨內部如何耗費兩個月協調黨內溫和派與強硬派立場，並在眾院規則委員會連續 21 小時開會辯論、修改條文，才得以趕在議長強生 (Mike Johnson) 自訂的陣亡將士紀念日 (5 月 27 日) 期限前通過。

強生在表決前於院會表示：「我想告訴參議院的朋友們，總統已經準備好簽字了。」他誓言要在 7 月 4 日美國國慶日前將法案送至川普桌上，「今天的結果證明，我們做得到，也將會做到。」

內容具爭議 社福與稅收抵減條款調整

為爭取黨內支持，最終版本納入多項妥協條款，包括將對低收入戶接受醫療補助 (Medicaid) 的工作要求條款提前至 2026 年底實施，以安撫保守派。同時，對年收入未滿 50 萬美元的納稅人，州與地方稅 (SALT) 可抵減上限將從 1 萬美元提高至 4 萬美元，爭取高稅州溫和派支持。

該條款促使紐約州共和黨眾議員羅勒 (Mike Lawler) 轉而支持法案。他原本堅持不支持未調高 SALT 上限的稅改案，並表示：「這是我對選區的重要承諾，我們今天做到了。」羅勒受訪時指出，這項修改將有助於啟動經濟、為市場提供穩定性。

整體而言，該法案主軸仍是延續川普 2017 年大幅減稅政策，並加入免徵小費稅的新規，試圖兌現其競選承諾。不過，美國國會預算辦公室 (CBO) 指出，法案將讓「所得最低 10% 家庭的資源減少，而所得最高 10% 家庭的資源增加」。

市場憂財赤風險 美債殖利率飆升

儘管眾院已完成立法第一關，法案在參議院仍面臨不小挑戰。部分共和黨參議員已表明將要求進一步修改內容，才會表態支持。該法案預計以「預算協調程序」(Budget Reconciliation) 進行審查，僅需簡單多數即可通過，無需達到 60 票的傳統門檻。