〈美股早盤〉川普稅改法案引發財政疑慮！主要指數漲跌互現 美債殖利率飆高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-22 21:43

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美股主要指數周四 (22 日) 漲跌互現，川普推動的稅改法案以些微票數在眾議院通過，引發市場對聯邦赤字惡化的擔憂，美債殖利率飆升，30 年期殖利率攀抵去年 10 月以來新高，拖累美股走勢分歧。道瓊指數小幅下滑，標普與那斯達克則震盪整理，市場情緒在前一日的拋售壓力後出現初步企穩跡象。

截稿前，道瓊工業指數跌近 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 15 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。

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美國 30 年期公債殖利率升破 5.14%，10 年期殖利率上揚 2 個基點至 4.62%。美股標普 500 指數期貨下跌 0.4%，有望連續第三天收低。比特幣則突破 11.1 萬美元，延續與風險資產脫鉤的漲勢。

川普政府主導的這項數兆美元規模稅改方案雖有助避免年底稅負上升，卻也將進一步推升聯邦赤字。穆迪稍早下調美國信用評等，引發外界對美國財政可持續性的憂慮，市場氣氛明顯轉向謹慎。花旗策略師 Beata Manthey 表示：「債市警察回來了，市場正在擔心債務問題，這對近來強勁反彈的股市並不利。」

瑞士寶盛銀行 (Julius Baer) 分析師 Mathieu Racheter 指出，當殖利率上升反映經濟成長時，股市仍能承受，但若是因通膨或財政壓力所致，則會侵蝕估值並對股市造成壓力。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 也警告，美國經濟正面臨地緣政治、赤字與價格壓力等多重風險，不排除陷入「停滯性通膨」。他在上海接受《彭博》訪問時直言：「我不同意我們正處於甜蜜點。」

勞動市場方面，美國上周初領失業救濟金人數降至 4 周低點，報 22.7 萬人，優於市場預期的 23 萬人，顯示即使在貿易政策不確定性升高的情況下，就業市場仍具韌性。聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，若川普政府關稅政策最終落在 10% 附近，Fed 可望於 2025 年下半年啟動降息。

其他資產方面，油價下跌，布蘭特原油報每桶 64 美元，連續第三日走弱；西德州中級原油 (WTI) 接近 60 美元。石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 正討論是否再度啟動大規模增產。

比特幣則在投資人避險需求升溫之際吸引資金流入。避險基金 DACM 聯合創辦人 Richard Galvin 表示：「過去幾日比特幣與股市的連動性已明顯下降，其非系統性資產與儲值功能受到青睞。」

截至台北時間周四（22 日）21 時許：

焦點個股：

Snowflake(SNOW-US) 早盤股價上漲 9.17%，至每股 195.54 美元

雲端數據儲存公司 Snowflake 盤前漲 9.2%，此前公司上調 2026 會計年度產品營收預期，押注企業優先考慮 AI 支出將帶動數據分析服務需求強勁。

Nike(NKE-US) 早盤股價上漲 0.97%，至每股 60.56 美元

運動鞋服零售商 Nike 盤前股價升 0.5%，稍早一度升 2%，此前公司表示將從下周起提高部分產品價格，並時隔六年後重返亞馬遜 (AMZN-US)。

亞德諾半導體 (ADI-US) 早盤股價上漲 0.77%，至每股 223.94 美元

類比晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices) 盤前漲 3.2%，此前公司季度營收超預期，受汽車和工業領域晶片需求強勁推動。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.7 萬，預期 23.0 萬，前值 22.9 萬

美國上周續領失業金人數報 190.3 萬，預期 189.0 萬，前值 22.9 萬

美國 5 月製造業 PMI 初值預期 50.1，前值 50.2

美國 5 月服務業 PMI 初值預期 50.8，前值 50.8

美國 5 月綜合 PMI 初值前值 50.6

美國 4 月成屋銷售年化總數預期 410 萬戶，前值 402 萬戶

美國 4 月成屋銷售年化月增率預期 3.2%，前值 - 5.9%

華爾街分析：