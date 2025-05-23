輝達第一季財報揭曉前 分析師維持買入評等

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-23 00:00

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輝達 (NVDA-US) 即將於下周三 (28 日) 美股盤後公布 2026 會計年度第一季財報，多位華爾街分析師在今日更新評價，維持「買入」(Buy)評等，目標價介於 每股 175 至 200 美元。作為人工智慧 (AI) 晶片龍頭，輝達財報已成為投資界與科技圈盛事，市場屏息以待業績表現。

根據外媒周四 (22 日) 報導，Loop Capital 分析師 Ananda Baruah 對輝達維持「買入」評等，目標價 175 美元；KeyBanc 分析師 John Vinh 同樣維持買入評等，目標價 190 美元；Cantor Fitzgerald 分析師 C J Muse 給出 200 美元目標價；Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 則設定 180 美元目標價。

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Wedbush、Oppenheimer 同日也對輝達給出「優於大盤」 (Outperform) 的評級。Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 預期，輝達將交出超預期的業績，儘管因美國政府限制而失去對中國的 H20 銷售，他仍給出 175 美元的目標價，該股在 AI 領域仍「處於最佳位置」。

輝達股價過去 1 個月以來飆漲逾 3 成，周四盤前上漲 1% 至 133.15 美元。從美國總統川普在 4 月 2 日的「解放日」宣布廣泛性關稅措施後的盤中低點算起，目前漲幅已接近 55%。