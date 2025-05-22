比亞迪4月歐洲純電車銷量超越特斯拉 首度躋身前十大品牌

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-22 19:02

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根據市調機構 Jato Dynamics 最新數據，比亞迪 4 月在歐洲共登記 7,231 輛純電動車 (BEV)，年增高達 169%，首次躍升進入歐洲電動車銷售前十大品牌，並擊敗特斯拉排名其前一位。特斯拉則因登記數銳減 49%，排名退後。

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Jato 分析師 Felipe Munoz 表示，儘管雙方月銷量差距不大，「但這代表歐洲車市的一個分水嶺時刻」，象徵市場勢力的變化與中國品牌的崛起。

值得注意的是，即便整體歐洲電動車市場持續擴張，特斯拉依舊表現不振。整體來看，歐洲純電動車登記數年增 28%，其中市場龍頭福斯集團 (Volkswagen AG) 旗下品牌表現亮眼，主品牌福斯汽車 (Volkswagen) 年增 61%，子品牌Škoda Auto 更較去年同期暴增逾三倍。

若將插電式油電車 (PHEV) 也納入計算，比亞迪的總銷售表現更具優勢。Jato 指出，比亞迪整體電動車 (含 BEV 與 PHEV) 在歐洲銷售總量年增高達 359%，遠遠拋離特斯拉。