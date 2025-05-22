中國黃金需求「報復性」回歸 助市場穩定並推動去美元化

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-22 15:50

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據《Kitco News》報導，在黃金價格重回每盎司 3300 美元之際，中國的黃金需求正以「報復性」的態勢強勢回歸。

本周公布的最新海關數據顯示，儘管 4 月金價創下每盎司 3500 美元的歷史新高，但中國上個月的黃金進口量仍超過近一年來的總進口量。上個月黃金進口總量達到 127.5 公噸，創下 11 個月以來最高，較 3 月增長 73%。

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黃金進口量激增的部分原因在於中國人民銀行在 4 月向一些商業銀行發放了額外的進口配額，以應對機構和散戶投資者的強勁需求。這種市場動能並未減緩，當金價回落至數周低點時，中國投資者選擇把握時機出手買入。

上海期貨交易所 (SHFE) 的黃金和白銀未平倉合約均大幅上升，顯示出高度同步的市場定位。分析師 Stephen Innes 指出，儘管金價從近期高點下跌了 8%，但中國國內交易員並未拋售持倉。上海黃金交易所 (SGE) 的實物溢價也持續維持強勁。

Stephen Innes 認為，這不僅僅是金價的一次反彈，而是一種「重置」。他指出，來自中國的實物買盤、西方市場的淨倉狀態，以及持續的波動性買家，都暗示黃金牛市並未結束，只是在盤整。他形容「龍 (指中國) 剛剛再次按下購買按鈕」。

除了市場力量，中國對黃金的積極態度也與其長期的「去美元化」目標緊密相連。Syz Group 投資長 Charles-Henry Monchau 表示，隨著全球權力格局的轉變，中國正穩步推進一項旨在重塑國際貨幣秩序的長期金融戰略。這項戰略的核心是果斷地擺脫美元，轉而押注於黃金和人民幣這兩個支柱。