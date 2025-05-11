前高盛高層預測：金價將突破4000美元 白銀將漲至50美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-11 18:16

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前華爾街高盛銀行高層、Prince Sites Global 首席執行長 Nomi Prins，在近日接受媒體訪談時，深入分析了全球黃金與白銀市場的未來走勢，並對美元及全球央行政策的影響提出了精闢預測。

黃金市場的預測：金價將突破 4000 美元

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Prins 強調，全球央行對黃金的需求已經顯著增加。金價的上漲並非來自市場「操縱」，而是各國央行實際增持實物黃金儲備所推動。中國、印度、波蘭等國基於貿易及國家安全考量，持續增持黃金儲備，這使得金價保持上漲。

她預測到 2025 年底，金價將突破 4000 美元，並在 2026 年底有望達到 5000 美元。她指出，金價上漲的趨勢將不會逆轉，並且將持續推動全球金融市場的走向。

貨幣供應與金價的關聯

Prins 提到，黃金在貨幣體系中的角色再次變得不可或缺。自從 1971 年尼克松放棄金本位制後，金價與貨幣供應的增長逐漸呈現關聯。儘管美國 M2 的增速放緩，但金價仍大幅上漲。

美國國債與長期利率的挑戰

談及美國國債時，Prins 表示，美國國債規模已突破 37 萬億美元，而中國的美債持有量在過去 6 年中減少了近 50%。即使中日停止增持美債，龐大的國債規模仍將推高長期利率。

她指出，除非美聯儲重新啟動大規模的量化寬鬆政策，否則美國將難以有效控制長期利率上升。儘管短期利率可能會有所下降，但這不足以抵消美債利率上升的壓力。

美元前景：不會崩盤，但面臨挑戰

在談及美元的未來走勢時，Prins 強調，儘管美元指數曾跌破 100 點並接近 98 點，但她認為美元不會崩盤。美元仍是全球最主要的儲備貨幣和結算貨幣，除非貿易談判等重大國際事件惡化，否則美元不會出現長期的下跌趨勢。

她表示，美元指數在 100 點上下仍處於「相對中性區間」，這意味着美元不會迅速崩盤。

白銀市場：需求強勁，預計價格將飆升至每盎司 50 美元

對於白銀市場的前景，Prins 指出，白銀需求已經連續四年超過供應量，並且中國、印度等國的基建和新能源項目將進一步推動白銀需求的增長。儘管市場普遍認為經濟放緩會抑制工業需求，但她認為這一觀點是錯誤的。

隨著市場對工業需求的韌性認識加深，白銀將迎來強勁反彈。預計到 2026 年，白銀價格有望達到每盎司 50 美元。

Nomi Prins：一位資深金融專家與作家

Nomi Prins 是一位資深經濟學家、作家和記者，曾在高盛、貝爾斯登、雷曼兄弟等金融機構擔任高層職位。她擁有數學學士、統計學碩士和國際戰略研究博士學位，並且著有多本關於華爾街內幕、金融危機及政府與銀行家關係的暢銷書。