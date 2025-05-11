前高盛高層預測：金價將突破4000美元 白銀將漲至50美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-11 18:16
前華爾街高盛銀行高層、Prince Sites Global 首席執行長 Nomi Prins，在近日接受媒體訪談時，深入分析了全球黃金與白銀市場的未來走勢，並對美元及全球央行政策的影響提出了精闢預測。
黃金市場的預測：金價將突破 4000 美元
Prins 強調，全球央行對黃金的需求已經顯著增加。金價的上漲並非來自市場「操縱」，而是各國央行實際增持實物黃金儲備所推動。中國、印度、波蘭等國基於貿易及國家安全考量，持續增持黃金儲備，這使得金價保持上漲。
她預測到 2025 年底，金價將突破 4000 美元，並在 2026 年底有望達到 5000 美元。她指出，金價上漲的趨勢將不會逆轉，並且將持續推動全球金融市場的走向。
貨幣供應與金價的關聯
Prins 提到，黃金在貨幣體系中的角色再次變得不可或缺。自從 1971 年尼克松放棄金本位制後，金價與貨幣供應的增長逐漸呈現關聯。儘管美國 M2 的增速放緩，但金價仍大幅上漲。
她認為，美國的量化寬鬆政策與其他國家央行增持黃金的行為共同促使金價的增長。她預測，這一現象將在未來繼續，並加劇黃金市場的上行壓力。
美國國債與長期利率的挑戰
談及美國國債時，Prins 表示，美國國債規模已突破 37 萬億美元，而中國的美債持有量在過去 6 年中減少了近 50%。即使中日停止增持美債，龐大的國債規模仍將推高長期利率。
她指出，除非美聯儲重新啟動大規模的量化寬鬆政策，否則美國將難以有效控制長期利率上升。儘管短期利率可能會有所下降，但這不足以抵消美債利率上升的壓力。
美元前景：不會崩盤，但面臨挑戰
在談及美元的未來走勢時，Prins 強調，儘管美元指數曾跌破 100 點並接近 98 點，但她認為美元不會崩盤。美元仍是全球最主要的儲備貨幣和結算貨幣，除非貿易談判等重大國際事件惡化，否則美元不會出現長期的下跌趨勢。
她表示，美元指數在 100 點上下仍處於「相對中性區間」，這意味着美元不會迅速崩盤。
白銀市場：需求強勁，預計價格將飆升至每盎司 50 美元
對於白銀市場的前景，Prins 指出，白銀需求已經連續四年超過供應量，並且中國、印度等國的基建和新能源項目將進一步推動白銀需求的增長。儘管市場普遍認為經濟放緩會抑制工業需求，但她認為這一觀點是錯誤的。
Nomi Prins：一位資深金融專家與作家
Nomi Prins 是一位資深經濟學家、作家和記者，曾在高盛、貝爾斯登、雷曼兄弟等金融機構擔任高層職位。她擁有數學學士、統計學碩士和國際戰略研究博士學位，並且著有多本關於華爾街內幕、金融危機及政府與銀行家關係的暢銷書。
她的文章曾發表於《紐約時報》、《財富》等國際知名媒體，並曾為美國參議院提供金融政策建議。
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