亞洲央行降息推升股市避險需求減弱 黃金價格受壓回落

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-20 15:54

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週二（20 日）亞洲交易時段，國際金價走勢下滑，現貨金價下跌 0.6%，報每盎司 3,211.65 美元；6 月黃金期貨同步回落至 3,213.67 美元，結束前一交易日的反彈走勢。

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同時，市場亦密切關注美國眾議院即將表決的大規模減稅法案，此案可能加劇財政赤字問題，引發對美國經濟穩定性的疑慮。

除黃金外，其他貴金屬與工業金屬亦下跌。白銀期貨下跌 0.4% 至每盎司 32.355 美元，白金期貨小跌 0.1% 至 1,005.15 美元。