亞洲央行降息推升股市避險需求減弱 黃金價格受壓回落
鉅亨網編譯莊閔棻
週二（20 日）亞洲交易時段，國際金價走勢下滑，現貨金價下跌 0.6%，報每盎司 3,211.65 美元；6 月黃金期貨同步回落至 3,213.67 美元，結束前一交易日的反彈走勢。
中國與澳洲央行同時降息，帶動區域股市上漲，投資人風險偏好升溫，導致市場對黃金等避險資產的需求減弱。
近期中國人民銀行與澳洲央行雙雙宣布降息以刺激經濟，推升區域股市普遍走高，投資情緒轉向風險性資產，黃金避險需求因此受到抑制，使黃金失去進一步反彈的動能。
雖然評級機構穆迪（Moody’s）下調美國主權信用評級短暫推升黃金價格，但隨著美元與美國股市隔夜上揚，金價隨即回落。
儘管金價短線走弱，但仍守在每盎司 3,000 美元整數關卡上方。澳洲央行指出，全球貿易與經濟前景的不確定性仍在，黃金在長期投資組合中依然具有吸引力與保值功能。
上週中美雙方達成暫時降低關稅協議，一度使黃金自高點回落。但中國隨後對美國實施的晶片出口限制表達抗議，市場擔憂該協議恐再生變，投資人對地緣政治與貿易未來發展仍抱持觀望態度。
本週，日本與美國也將展開新一輪高層級貿易談判，東京方面堅持要求美方取消對日關稅，但雙方在此問題上立場分歧，使得貿易局勢充滿變數，亦牽動包括黃金在內的避險資產需求。
同時，市場亦密切關注美國眾議院即將表決的大規模減稅法案，此案可能加劇財政赤字問題，引發對美國經濟穩定性的疑慮。
除黃金外，其他貴金屬與工業金屬亦下跌。白銀期貨下跌 0.4% 至每盎司 32.355 美元，白金期貨小跌 0.1% 至 1,005.15 美元。
倫敦金屬交易所銅期貨下跌 0.6% 至每公噸 9,469.05 美元，美國銅期貨也下跌 0.9%，報每磅 4.6195 美元。
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