連兩天走跌！受國際金價高位盤旋震盪影響 周大福、周大生等關店自救

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-13 11:40

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國際金價今 (13) 日跌破每盎司 3230 美元，連續第二天走跌並徘徊在一個月來低點附近，主要受到美中達成關稅戰停火 90 天共識的影響，而最新數據也顯示，金價高位震盪與市場格局分化正重塑中國的黃金珠寶產業。

《貝殼財經》報導，五一假期結束，中國北京朝陽區居民陳女士查看實時金價時發現，周大福 (01929-HK) 等品牌的足金價格已從 4 月 22 日創紀錄的每克 1082 人民幣回落至 998 元，但反覆波動的行情仍讓她打消購買婚嫁金飾的計畫。這位消費者的觀望態度折射出當前黃金市場的深層震盪。

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今年首季，中國國內黃金消費量較去年同期下降 5.96%，其中首飾類消費暴跌 26.85%，而投資金條銷量逆勢成長 29.81%。

市場數據顯示，今年春節後金價經歷大幅波動。4 月 16 日現貨黃金首次突破每盎司 3270 美元，帶動中國國內品牌金飾價格集體突破每克千元人民幣大關，周大福等品牌單日漲幅達 16 元，但一星期後便急轉直下，4 月 24 日較高點驟跌 44 元，五一長假期間部分品牌足金價格更回落至 850 元區間。

價格劇烈波動導致消費者決策周期延長，多個金行出現「看多買少」現象，周大福、老鳳祥等傳統品牌門市內選購投資金條的顧客明顯多於首飾消費者，有銷售人員透露，「婚禮三金」訂單量較去年同期減少約四成。

產業龍頭企業的財報數據也印證市場寒意。中國黃金今年首季歸母淨利年減 62.96%，老鳳祥、周大生 (002867-CN) 淨利降幅皆超 20%，周大福中國市場同店銷售額下降 13.2%。

與重量級品牌形成鮮明對比的則是菜百股份，其透過強化投資金條銷售實現逆勢成長，今年首季營收年增 30.18%，貴金屬投資產品營收增幅達 45.28%，老鋪黃金更以 166% 的銷售額增速成為行業黑馬，其「古法金 + 一口價」模式在高端市場表現突出，單店年收入逾 3 億元。

與之形成反差的是，菜百股份去年新增 20 家直營店，總門市突破百家，差異化策略使其在金價高位仍保持客流量優勢。專家指出，傳統品牌依賴規模擴張的模式遭遇瓶頸。