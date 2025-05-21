全球交易員一度「斷線」！彭博終端機故障重創交易 債券拍賣遭延後

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 21:38

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根據《華爾街日報》(WSJ) 報導，全球金融資訊巨擘彭博 (Bloomberg) 旗下金融終端機周三 (21 日) 美國當地時間早上發生重大系統異常，影響部分交易功能與即時報價，導致歐洲多國政府債券發行作業被迫延後，交易員與機構投資人一度無法正常存取即時價格與通訊服務。

根據彭博公司發言人 Ty Trippet 聲明，相關服務目前已恢復正常。根據客服人員先前說法，此為「全球終端機問題」，影響部分使用者。事件發生時正值倫敦早盤交易時段，資產價格無法即時更新，包含股票、債券與外匯等多項資產均受到波及。另有對沖基金人士指出，終端機內建的即時聊天室服務亦一度無法使用，進一步衝擊交易效率。

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債券拍賣延後 最多順延 90 分鐘

這次異常事件最直接的衝擊集中在歐洲公債市場。英國債務管理局 (UK Debt Management Office) 原定當日發行一批 2031 年到期的公債，為因應系統問題，特別將投標截止時間延長 90 分鐘，最終順利發行價值 57 億美元的債券。葡萄牙也有一場原訂於上午舉行的債券標售被迫延後至下午。

彭博終端機是全球專業投資人最依賴的資訊平台之一，每台每年訂閱費高達 2.83 萬美元，據 Burton-Taylor 顧問公司估計，目前全球用戶數超過 35.5 萬人，與倫敦證交所集團 (LSEG) 與標普全球 (S&P Global) 並列為全球三大金融資訊服務供應商。

華爾街神經中樞一度斷線 投資人警惕系統依賴風險

彭博公司創辦人、前紐約市長麥可・彭博 (Michael Bloomberg) 於 1981 年創立該公司，現已發展為橫跨終端機、金融新聞、數據平台的巨擘。據《富比世》(Forbes) 估計，彭博公司年營收逾 130 億美元，創辦人個人資產達 1050 億美元。