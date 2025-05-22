〈財報〉百度首季營收超預期 AI雲端與自研晶片成主力

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-22 00:00

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中國搜尋引擎巨擘百度 (BIDU-US)(09888-HK) 周三 (21 日) 公布 2025 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，儘管核心廣告業務仍承壓，但受惠於人工智慧 (AI) 雲端服務需求提升，總營收優於市場預期，帶動美股盤前股價一度上漲逾 2%。該公司並強調，美國晶片出口限制對其 AI 發展影響有限，未來將持續依賴自研晶片與國產軟體支撐大模型運算能力。

AI 雲端成長抵銷廣告疲弱 收入超預期

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財報顯示，百度首季營收年增 3% 至人民幣 324.5 億元 (約 45 億美元)，高於市場預期的 309 億元；淨利年增 42%，每股盈餘達人民幣 21.59 元，優於去年同期的 14.91 元。該季非廣告業務收入達 94 億元，年增 40%，主要來自 AI 雲端服務與自駕技術推進，抵銷了核心線上廣告業務 6% 的年減幅。

圖：百度財報

不過，調整後營業利益年減 20% 至 53 億元，整體毛利率下滑至 46.1%，低於預期，顯示 AI 轉型雖有成效，仍存在成本結構壓力。根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析，雲端業務雖推升營收，但獲利能力尚未明顯改善。

圖：百度財報

國產替代晶片支撐 AI 發展 拒受美限制影響

在美國對中國高階晶片出口收緊的背景下，百度強調將倚賴國內供應鏈強化自研 AI 能力。副總裁沈抖表示，自製晶片與本土軟體效率不斷提升，將為中國 AI 創新提供穩固基礎。百度目前擁有 3 萬顆自研第三代昆侖 P800 晶片，據稱足以支持訓練與部署深度求索 (DeepSeek) 等級的大型模型。

該表態與騰訊 (00700-HK) 日前聲稱「AI 晶片庫存充足、短期內無虞」一致，反映中國科技巨擘正積極調整戰略，降低對輝達 (NVDA-US) 等美國晶片的依賴。百度也在四月正式取消文心一言 (Ernie Bot) 原本月費人民幣 8 元的高級服務費用，以鞏固用戶基礎並拉開競爭距離。

面對中國 AI 內戰 百度續拚差異化與應用場景

雖然百度是中國第一批推出類 ChatGPT 聊天機器人的科技公司，但後來面臨來自抖音母公司字節跳動、騰訊及 DeepSeek 等對手的激烈競爭。百度自家文心一言模型雖有一定市占，仍需因應使用者向社群平台與 AI 整合瀏覽器的移動趨勢。

百度近期發表兩款新模型：強調推理能力的文心一言 X1 與 4.5，並於五月升級為「Turbo」版本。創辦人李彥宏在電話會議上表示，未來將聚焦「多模態內容生成」與「虛擬助理」等具有實際應用價值的領域，不求全面領先，但要在特定賽道建立競爭優勢。