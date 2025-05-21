科技界NBA選秀！OpenAI、Google、xAI砸千萬年薪搶奪AI天才研究員

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 19:31

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根據《路透》周三 (21 日) 報導，矽谷生成式人工智慧 (AI) 競爭升溫，OpenAI、Google(GOOGL-US) 與馬斯克創辦的 xAI 正以千萬美元等級的薪資與獎勵金，爭奪一小撮頂尖 AI 研究員。隨著核心團隊成為決定模型成敗的關鍵，科技巨擘紛紛加快招募與留才腳步，開啟一場宛如 NBA 選秀等級的「超級球星搶人大戰」。

OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 曾在 X 平台發文表示：「10x 工程師很強，但 10,000x 的 AI 研究員才是真正的關鍵。」這句話凸顯了 AI 領域極度依賴極少數天才研究員的現象。報導指出，這些所謂的「ICs」(Individual Contributors, 個人貢獻者) 人數可能不到千人，但卻主導了大型語言模型 (LLM) 的研發進展，也左右著 AI 模型的成功與否。

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午餐約創辦人、私人飛機洽談 各方高層親自出馬挖角

根據知情人士說法，OpenAI、Google 與 xAI 無不祭出高額年薪與獎勵金挖角人才。OpenAI 研究員 Noam Brown 透露，2023 年他曾收到多家科技巨擘邀約，包括與 Google 創辦人布林 (Sergey Brin) 共進午餐、參加阿特曼的撲克牌局，甚至有投資人搭乘私人飛機親自登門拜訪。

馬斯克也被傳出會親自打電話遊說候選人加入 xAI。儘管 Brown 最終選擇繼續留在 OpenAI，他坦言並非因為報酬最佳，而是該公司願意投入資源支持他感興趣的研究。

留人代價高昂 千萬年薪成常態

為了挽留即將跳槽的頂尖人才，OpenAI 據傳提供高達 200 萬美元的留任獎金，以及價值 2,000 萬美元的股票獎勵。另一家競爭對手 Eleven Labs 則開出超過 100 萬美元的挖角條件，迫使 OpenAI 回以高額慰留方案。根據多位消息人士，OpenAI 頂尖研究員年薪常見超過 1,000 萬美元。

Google DeepMind 也不甘示弱，不僅提供高達 2,000 萬美元的薪資組合，還為 AI 研究員加速股權到期時間，從原本的 4 年縮短為 3 年，以強化吸引力。

相比之下，根據 Comprehensive.io 資料，矽谷一般資深工程師的平均年薪約為 28.1 萬美元，加上股權約 26.1 萬美元，顯得相形見絀。

OpenAI 前技術長穆拉提 (Mira Murati) 於 2023 年 9 月離職並創立新創 AI 公司後，已從 OpenAI 與其他實驗室招募超過 60 名研究人員。儘管其公司尚未正式推出產品，但她正籌備一輪規模創紀錄的種子融資，靠的正是這支黃金級人才陣容。

AI 界的「Moneyball」 精準獵才策略興起

由於頂尖人才極度稀缺，企業紛紛採用創新方式挖掘潛力股。資料公司 Zeki Data 以職業運動界的「魔球理論」作為選才模型，協助發掘具備潛力但尚未成名的 AI 研究員。例如 Anthropic 被發現積極聘用理論物理與量子計算背景的研究人員，擴大研發多元性。

OpenAI 研究團隊也出現跨領域融合趨勢，前微軟 (MSFT-US) 生成式 AI 副總裁 Sébastien Bubeck 表示，如今來自數學、物理等領域的精英紛紛轉入 AI 領域，進一步推升研發速度與成果。