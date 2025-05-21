美眾院議長強生稱已達成SALT協議 川普稅改案排除一大障礙

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 20:15

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美國眾議院議長強生 (Mike Johnson) 周三 (21 日) 表示，共和黨已就提高州與地方稅 (SALT) 扣除額上限達成協議，預計將目前的 1 萬美元上限提高至 4 萬美元，為川普第二任期稅改方案掃除一項主要障礙。

強生在接受《CNN》採訪時說：「這就是我們達成的協議。」他指出，新協議將 SALT 扣除上限從現行 1 萬美元調升至 4 萬美元，為期 10 年，雖然對「SALT 黨團」(SALT Caucus) 成員而言仍非理想方案，但他認為對選民來說已是「巨大的改善」，也是有話可向家鄉選民交代的政績。

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根據知情人士說法，新上限將適用於個人與夫妻共同申報者，但當年收入超過 50 萬美元者將不適用這項扣除，也就是逐步取消 (Phase out)。該設計被視為在照顧中產階級選民與控制赤字之間取得平衡。

目前的 SALT 扣除上限為 1 萬美元，是川普於 2017 年任內稅改法案中的一項重要條文。該法案將在 2025 年底到期，若國會未延長或修正，相關扣除限制將自動失效，恢復為無上限規則。若此次談判能讓 4 萬美元上限延長 10 年，將成為川普經濟法案的一大關鍵變數。

對代表高稅州選區的共和黨人而言，提高 SALT 上限是他們支持整體稅改案的核心條件之一。來自紐約與新澤西的多位共和黨眾議員，包括 Mike Lawler、Nick LaLota、Andrew Garbarino、Elise Stefanik、Tom Kean 與加州的 Young Kim 等人，先前都曾公開表示，若 SALT 扣除額未調高，將拒絕支持任何稅務立法。

不過，這項折衷方案也引發保守派陣營不滿。眾議員 Andy Harris、同時也是眾院保守派「自由核心小組」(House Freedom Caucus) 主席，接受《Newsmax》採訪時坦言：「這項協議讓我們與最終協商結果更遠了。提高 SALT 上限又讓保守派火大一次。」