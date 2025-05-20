〈美股早盤〉漲勢暫歇！主要指數走低 投資人靜待Fed官員談話
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股周二 (20 日) 漲勢暫歇，主要指數走低，其中標普 500 指數小幅下跌，恐終結連六日漲勢。此前該指數自低點反彈市值累計達 8.6 兆美元，接近技術性牛市門檻。市場等待更多驅動力與聯準會 (Fed) 官員談話，藉以評估川普政府近期祭出新一輪關稅政策後，對下半年經濟與利率展望可能帶來的影響。
截稿前，道瓊工業指數跌近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 90 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 1.0%。
美股連六日上漲後，市場氣氛出現降溫跡象。投資人押注美股後市表現可能不如其他市場，標普 500 指數期貨周二盤前下跌 0.2%，結束近日漲勢。相較之下，歐亞股市普遍上漲。美國 10 年期公債殖利率反彈 3 個基點至 4.48%，漲勢回吐，美元小幅走高，比特幣則下跌。
市場風險情緒轉變部分受到日本公債拍賣結果拖累。最新 20 年期公債標售認購疲弱，創下 2012 年以來最低需求，引發市場對日本央行縮減債券持有規模後，長期債券買盤支撐力道的疑慮。
華爾街策略師紛紛預測，歐洲股市將展現出色表現。花旗集團歐非中東股市研究主管 Elise Badoy 指出，儘管美股近期漲勢強勁，但歐洲市場未來的超額報酬將來自結構性改變，例如國防與基礎建設支出成長。她表示，花旗仍建議資產配置應分散至歐洲市場，儘管短期波動在所難免。
在美股高檔回檔之際，市場仍維持「逢低買進」的動能。La Francaise 資產管理公司策略師 Francois Rimeu 表示，目前市場買盤主力來自散戶投資人，這些投資人不願錯過潛在行情，持續於回調時積極布局。他指出，標普 500 指數周一一度下跌 1.1%，但最終仍小幅收漲，反映投資人逢低承接意願強勁。
美元方面，儘管周一已對一籃子貨幣年初以來貶值幅度接近 6.5%，但花旗表示，美元可能進一步走弱。該行預期七大工業國 (G7) 本周會議上將討論貨幣政策，美國與貿易夥伴的協商若進展順利，可能促成關稅下調，進而壓抑美元。
花旗外匯策略團隊指出，美國不太可能主動推動弱勢美元政策，但在國際貿易協調與關稅協議的推進下，美元仍可能出現結構性走弱的結果。
另一方面，美國總統川普預定周二稍晚前往國會山莊，試圖說服國會共和黨人團結支持他的稅改法案。上周穆迪 (Moody’s) 調降美國主權信用評等，理由為赤字規模持續擴大且缺乏改善跡象，讓市場更關注財政政策的走向。
此外，聯準會 (Fed) 多位官員本周將陸續發表談話，包括穆薩勒姆 (Alberto Musalem)、柯林斯(Susan Collins) 與庫格勒(Adriana Kugler)，市場將關注他們對利率路徑的最新看法。
截至台北時間周二（20 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 24.35 點或 0.06%，暫報 42,767.72 點
- 那斯達克綜合指數下跌 84.39 點或 0.44%，暫報 19,131.07 點
- 標普 500 指數下跌 17.04 點或 0.29%，暫報 5,946.56 點
- 費半下跌 46.65 點或 0.95%，暫報 4,851.06 點
- 台積電 ADR 下跌 0.97% 至每股 191.63 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.49%
- 紐約輕原油上漲 0.33% 至每桶 62.90 美元
- 布蘭特原油上漲 0.17% 至每桶 65.65 美元
- 黃金上漲 0.22% 至每盎司 3,240.50 美元
- 美元指數跌至 100.295
焦點個股：
英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 0.56%，至每股 21.26 美元
三位知情人士透露稱，英特爾 (INTC-US) 已考慮分拆其網路和邊緣業務，因為這家晶片製造商一直希望脫手其新任執行長認為不重要的公司部分。關於這個在英特爾財報中曾被稱為 NEX 的業務潛在出售談判，是執行長陳立武 策略的一部分。他的策略是讓數萬名員工專注於公司歷來蓬勃發展的領域：個人電腦 (PC) 和資料中心晶片。
家得寶 (HD-US) 早盤股價上漲 1.36%，至每股 384.54 美元
家得寶周二維持全年銷售預測不變。該公司高層表示，該零售商不會因為關稅而提高價格。該公司執行長表示：「由於我們的規模、與供應商的良好合作關係以及我們在業務中持續推動的生產力，我們打算在產品組合中總體維持當前的定價水準。」
D-Wave Quantum(QBTS-US) 早盤股價上漲 12.93%，至每股 14.85 美元
量子運算公司 D-Wave Quantum 周二宣布推出最新一代量子電腦，消息激勵股價盤前飆升逾 20%。這款為公司第六代的系統，被官方稱為迄今最先進的量子運算平台。該公司執行長巴拉茲 (Dr. Alan Baratz) 表示，新系統具備重大技術突破，是「工程奇蹟」，顯示 D-Wave 在量子科技擴展與能效維持上取得雙重進展，有望滿足企業對高效運算能力日益增加的需求。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
根據摩根大通量化數據，截至紐約時間周一中午，散戶淨買入美國股票 41 億美元，創下該時段有史以來最高水準，並且首次在中午前突破了 40 億美元大關。散戶交易量占總交易量的 36%，超越 4 月下旬，達到歷史最高水準。
富國銀行最新報告中認為，投資人應減持新興市場股票，轉而買進美國股票。該行飆升，儘管新興經濟體今年以來的表現優於標普 500 指數，但新興市場的超額表現通常與美元走弱有關。預測美元將走強，並警告地緣政治緊張可能帶來的風險。
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