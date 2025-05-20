〈美股早盤〉漲勢暫歇！主要指數走低 投資人靜待Fed官員談話

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-20 21:42

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美股周二 (20 日) 漲勢暫歇，主要指數走低，其中標普 500 指數小幅下跌，恐終結連六日漲勢。此前該指數自低點反彈市值累計達 8.6 兆美元，接近技術性牛市門檻。市場等待更多驅動力與聯準會 (Fed) 官員談話，藉以評估川普政府近期祭出新一輪關稅政策後，對下半年經濟與利率展望可能帶來的影響。

截稿前，道瓊工業指數跌近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 90 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 1.0%。

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市場風險情緒轉變部分受到日本公債拍賣結果拖累。最新 20 年期公債標售認購疲弱，創下 2012 年以來最低需求，引發市場對日本央行縮減債券持有規模後，長期債券買盤支撐力道的疑慮。

華爾街策略師紛紛預測，歐洲股市將展現出色表現。花旗集團歐非中東股市研究主管 Elise Badoy 指出，儘管美股近期漲勢強勁，但歐洲市場未來的超額報酬將來自結構性改變，例如國防與基礎建設支出成長。她表示，花旗仍建議資產配置應分散至歐洲市場，儘管短期波動在所難免。

在美股高檔回檔之際，市場仍維持「逢低買進」的動能。La Francaise 資產管理公司策略師 Francois Rimeu 表示，目前市場買盤主力來自散戶投資人，這些投資人不願錯過潛在行情，持續於回調時積極布局。他指出，標普 500 指數周一一度下跌 1.1%，但最終仍小幅收漲，反映投資人逢低承接意願強勁。

美元方面，儘管周一已對一籃子貨幣年初以來貶值幅度接近 6.5%，但花旗表示，美元可能進一步走弱。該行預期七大工業國 (G7) 本周會議上將討論貨幣政策，美國與貿易夥伴的協商若進展順利，可能促成關稅下調，進而壓抑美元。

花旗外匯策略團隊指出，美國不太可能主動推動弱勢美元政策，但在國際貿易協調與關稅協議的推進下，美元仍可能出現結構性走弱的結果。

另一方面，美國總統川普預定周二稍晚前往國會山莊，試圖說服國會共和黨人團結支持他的稅改法案。上周穆迪 (Moody’s) 調降美國主權信用評等，理由為赤字規模持續擴大且缺乏改善跡象，讓市場更關注財政政策的走向。

此外，聯準會 (Fed) 多位官員本周將陸續發表談話，包括穆薩勒姆 (Alberto Musalem)、柯林斯(Susan Collins) 與庫格勒(Adriana Kugler)，市場將關注他們對利率路徑的最新看法。

截至台北時間周二（20 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 0.56%，至每股 21.26 美元

家得寶 (HD-US) 早盤股價上漲 1.36%，至每股 384.54 美元

家得寶周二維持全年銷售預測不變。該公司高層表示，該零售商不會因為關稅而提高價格。該公司執行長表示：「由於我們的規模、與供應商的良好合作關係以及我們在業務中持續推動的生產力，我們打算在產品組合中總體維持當前的定價水準。」

D-Wave Quantum(QBTS-US) 早盤股價上漲 12.93%，至每股 14.85 美元

量子運算公司 D-Wave Quantum 周二宣布推出最新一代量子電腦，消息激勵股價盤前飆升逾 20%。這款為公司第六代的系統，被官方稱為迄今最先進的量子運算平台。該公司執行長巴拉茲 (Dr. Alan Baratz) 表示，新系統具備重大技術突破，是「工程奇蹟」，顯示 D-Wave 在量子科技擴展與能效維持上取得雙重進展，有望滿足企業對高效運算能力日益增加的需求。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：