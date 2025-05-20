傳南非為解決星鏈爭議 擬放寬法規爭取馬斯克與川普支持

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-20 19:30

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根據《彭博》周二 (20 日) 援引知情人士消息報導，在南非總統拉瑪佛沙 (Cyril Ramaphosa) 即將訪問白宮之際，南非政府正考慮為馬斯克的星鏈 (Starlink) 衛星網路服務提供一項「替代性遵循方案」，以繞過當地要求黑人持股的法律障礙，並試圖緩和與美國總統川普之間日益升溫的政治緊張。

政府擬以「股權等價方案」取代 30% 黑人持股門檻

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三位知情人士透露，南非政府官員將於周二晚間與馬斯克或其代表團舉行會議，與總統拉瑪佛沙隨行出訪的官員預計出席會談。雙方討論的重點是針對《黑人民族經濟振興法》(BEE) 部分條款提供替代方案，以利星鏈合法營運。

現行法規要求部分產業須有至多 30% 的黑人持股比例，而新提案「股權等價方案」(Equity Equivalent) 將允許企業透過投資基礎建設、人才培訓或在偏鄉提供星鏈設備，作為替代方式。

政治敏感背景下重啟談判

馬斯克先前曾批評南非的持股法規具有「種族歧視性」，稱其星鏈無法在南非營運是因為「我不是黑人」。川普則多次聲援南非白人群體，並指控該國存在「針對白人的種族滅絕」，雖然南非法院今年 2 月已裁定該說法「毫無證據，純屬虛構」。

目前星鏈在南非的上市計畫仍停滯中，但消息人士指出，促成馬斯克參與可望為美南雙邊經貿關係打開更多正向合作的空間。

低軌衛星有望改變偏鄉連網困境

星鏈仰賴低軌道衛星提供高速網路服務，對長期缺乏穩定連線的南非偏鄉地區尤具吸引力。根據南非官方 2023 年調查，僅 1.7% 的農村家庭擁有網路連線服務，星鏈的技術若能落地，將可能成為解決數位落差的關鍵。